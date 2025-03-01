Чи можуть у Трампа домовлятися з РФ про поступки з боку України: що каже експерт

Політолог Володимир Фесенко заявив, що президент США Дональд Трамп і віце-президент США Джей Ді Венс можуть бути готові до мирних переговорів із поступками з боку України. За його словами, це може бути частиною попередніх домовленостей між США та Росією.

Володимир Фесенко вважає, що Трамп і Джей Ді Венс можуть бути готові до мирних переговорів, які передбачатимуть поступки з боку України.

За його словами, є ймовірність, що між американцями і росіянами існували певні попередні домовленості через Стіва Віткоффа, і Трамп з Венсом вирішили натискати на президента України Володимира Зеленського, щоб схилити його до поступок.

Фесенко зазначив, що Трамп і Венс могли намагатися продемонструвати свою силу на міжнародній арені, ставлячи Зеленського в непросте становище. Однак, Зеленський не погодився грати за їхніми правилами, що призвело до емоційного загострення ситуації.

"Я думаю, що тут провокативну роль зіграв Венс. Він раніше відзначався антиукраїнською позицією, зараз вона теж проявилася. І це зачепило Зеленського, була образа за країну, яка три роки воює і стікає кров'ю", - підкреслив політолог.

Він додав, що хоч можливо треба було обирати інший тактичний підхід, однак конфлікт між сторонами був неминучий.