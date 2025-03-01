Чи можуть у Трампа домовлятися з РФ про поступки з боку України: що каже експерт
Політолог Володимир Фесенко заявив, що президент США Дональд Трамп і віце-президент США Джей Ді Венс можуть бути готові до мирних переговорів із поступками з боку України. За його словами, це може бути частиною попередніх домовленостей між США та Росією.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
Володимир Фесенко вважає, що Трамп і Джей Ді Венс можуть бути готові до мирних переговорів, які передбачатимуть поступки з боку України.
За його словами, є ймовірність, що між американцями і росіянами існували певні попередні домовленості через Стіва Віткоффа, і Трамп з Венсом вирішили натискати на президента України Володимира Зеленського, щоб схилити його до поступок.
Фесенко зазначив, що Трамп і Венс могли намагатися продемонструвати свою силу на міжнародній арені, ставлячи Зеленського в непросте становище. Однак, Зеленський не погодився грати за їхніми правилами, що призвело до емоційного загострення ситуації.
"Я думаю, що тут провокативну роль зіграв Венс. Він раніше відзначався антиукраїнською позицією, зараз вона теж проявилася. І це зачепило Зеленського, була образа за країну, яка три роки воює і стікає кров'ю", - підкреслив політолог.
Він додав, що хоч можливо треба було обирати інший тактичний підхід, однак конфлікт між сторонами був неминучий.
Причина конфлікту
Нагадаємо, що 28 лютого під час офіційного візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі. Переговори між лідерами загострилися через суперечку щодо підписання мирної угоди та завершення війни.
Розбіжності виникли після заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, який наголосив, що дипломатія з Росією є єдиним шляхом до миру. Зеленський відповів, звинувативши Росію в порушенні попередніх домовленостей, що викликало роздратування Трампа.
Американський президент у відповідь звинуватив українського лідера в "грі з Третьою світовою війною".
Після інциденту американські союзники України підтримали Зеленського, в той час як демократи в Конгресі розкритикували поведінку Трампа. Однак команда президента США поклала відповідальність за конфлікт на українського лідера.