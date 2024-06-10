Чи можуть росіяни розпочати прорив у районі Рижівки Сумської області: що каже експерт

За його словами, незважаючи на те, що Рижівка знаходиться за 7 кілометрів від траси, яка веде на Путивль та Суми, село не має стратегічного значення.

"Так, вони промацують лінію оборони (у районі Рижівки - ред.), проводять провокації, але водночас немає ознак того, що вторгнення із застосуванням більшої кількості сил буде безпосередньо тут", - додав Мусієнко.

Він зазначив, що з урахуванням кількості російських сил на кордоні із Сумською області підготовка масштабного наступу на цьому напрямку, ймовірно, не відбувається. Ворожих солдатів зараз фіксують у районі Суджі (Курська область) та Грайворона (Бєлгородська область).

"В принципі час від часу ці війська переміщуються, ДРГ діють у районі Білопільської громади і не тільки, але там найчастіше. Звичайно, це промацування оборони, але про просування вглиб і більш серйозний наступ я б на сьогодні говорити не став", - наголосив експерт.