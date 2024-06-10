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Чи можуть росіяни розпочати прорив у районі Рижівки Сумської області: що каже експерт

Ілюстративне фото: росіяни не планують наступати в районі Рижівки Сумської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Російські окупанти, ймовірно, не розпочинатимуть масштабний наступ у районі села Рижівка Сумської області. Ознак підготовки до таких дій немає.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, незважаючи на те, що Рижівка знаходиться за 7 кілометрів від траси, яка веде на Путивль та Суми, село не має стратегічного значення.

"Так, вони промацують лінію оборони (у районі Рижівки - ред.), проводять провокації, але водночас немає ознак того, що вторгнення із застосуванням більшої кількості сил буде безпосередньо тут", - додав Мусієнко.

Він зазначив, що з урахуванням кількості російських сил на кордоні із Сумською області підготовка масштабного наступу на цьому напрямку, ймовірно, не відбувається. Ворожих солдатів зараз фіксують у районі Суджі (Курська область) та Грайворона (Бєлгородська область).

"В принципі час від часу ці війська переміщуються, ДРГ діють у районі Білопільської громади і не тільки, але там найчастіше. Звичайно, це промацування оборони, але про просування вглиб і більш серйозний наступ я б на сьогодні говорити не став", - наголосив експерт.

Фейки про захоплення Рижівки

Нагадаємо, голова Чечні Рамзан Кадиров нещодавно оприлюднив інформацію про те, що його солдати нібито взяли під свій контроль село Рижівка Сумської області.

Пізніше з'ясувалося, що населений пункт знаходиться під контролем України та успіху у росіян там немає.

Більш детально про ситуацію на ділянці кордону в районі Рижівки - у матеріалі РБК-Україна.

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