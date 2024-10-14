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Чи можуть погрози КНДР викликати масштабну війну з Південною Кореєю: оцінка експерта

Фото: Кім Чен Ин, північнокорейський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Конфлікт між Північною Кореєю та Південною Кореєю загострився після інциденту з дронами. Але ознак підготовки до масштабної війни немає.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він зазначив, що якби були ризики збройного конфлікту між КНДР та Південною Кореєю, то в ЗМІ з'являлася б інформація про більшу концентрацію військ та техніки біля демілітаризованої зони.

За словами Фесенка, загрози масштабної війни немає. І поки що "максимум" Пхеньяну - це обстріли прикордонних районів.

"Думаю, війна не потрібна Росії. Вони хочуть, щоб Північ допомагала їм, а не воювала з Півднем. Тим більше, що це може призвести до загострення відносин з Південною Кореєю, а росіяни не хочуть спалювати всі мости з цією країною. Ну і Китаю війна не потрібна, думаю, він стримуватиме КНДР і до якогось масштабного військового конфлікту справа не дійде", - уточнив політолог.

Конфлікт КНДР та Південної Кореї

Нагадаємо, минулого тижня Північна Корея звинуватила Південну Корею у розповсюдженні листівок із "наклепом". Їх на території КНДР буцімто розкидали безпілотники.

Пхеньян стверджував, що такий інцидент може спричинити збройний конфлікт між країнами. Також північнокорейська влада погрожувала підірвати дороги, які ведуть до Південної Кореї.

Більш детально про скандал - у матеріалі РБК-Україна.

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