Чи можуть перевізника оштрафувати за відсутність туалету в автобусі: відповідь юриста

Якщо перевізник порушує Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, громадяни мають право звернутись зі скаргою до органу Державної служби України з питань безпеки на транспорті.
Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.
За словами експерта, чинним законодавством обов'язкової наявності туалету у транспортному засобі - під час здійснення організованих пасажирських перевезень - не передбачено.
"Однак, для забезпечення комфорту пасажирів, транспортний засіб, за можливості, повинен бути обладнаний туалетною кімнатою. Або ж водій транспортного засобу повинен здійснювати санітарні зупинки у незаборонених для цього місцях", - наголосив Буліменко.
Згідно з пунктом 31.1 Правил дорожнього руху (ПДД), технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, які стосуються:
Так, обов'язковість наявності у транспортному засобі (ТЗ) медичної аптечки - з нанесеними на неї відомостями про тип ТЗ, для якого вона призначена - передбачена підпунктом "є" пункту 31.4.7 ПДД.
Там же зазначається, що в автобусі повинні бути:
При цьому у ПДД уточнюється, що "аптечка, перелік медикаментів якої відповідає ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу ТЗ, і вогнегасник повинні бути в закріпленому стані у місцях, визначених підприємством-виробником".
Якщо ж конструкцією ТЗ такого місця не передбачено, медична аптечка і вогнегасник повинні розташовуватись "у легкодоступних місцях".
Насамкінець, якщо в автобусі конструкцією передбачені ремені безпеки та підголовники, вони також мають бути "в робочому стані" (і не мати видимих надривів на лямках).
Буліменко розповів, що керування водієм ТЗ, в якому відсутня, наприклад, аптечка, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 грн.
Повторне впродовж року вчинення такого ж адміністративного правопорушення тягне за собою:
Крім того, згідно зі статтею 133-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), здійснення внутрішніх автомобільних перевезень пасажирів і вантажів на території України ТЗ, зареєстрованими в інших державах, або міжнародних двосторонніх чи транзитних перевезень пасажирів і вантажів без відповідного дозволу, а також порушення особливих умов і правил, зазначених у ліцензії на здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів - тягне за собою накладення штрафу (на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, водіїв ТЗ) від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Йдеться про суму від 340 до 1700 грн.
Насамкінець Буліменко нагадав, що за умови порушення перевізником Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, з відповідною скаргою можна звернутись до органу Державної служби України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки):
"Розгляд справ про вказані адміністративні правопорушення законом віднесено до компетенції органів Національної поліції", - уточнив адвокат.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке покарання загрожує водіям і пасажирам за непристебнуті паски безпеки у машині.
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При підготовці матеріалу було використано джерела: Правила дорожнього руху, Кодекс України про адміністративні правопорушення, коментар адвоката й магістра права Євгена Буліменка.
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