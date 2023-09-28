Чи можуть не дати декрет під час війни: що кажуть у Пенсійному фонді

Декретну відпустку під час воєнного стану зобов'язані надати всі роботодавці. Навіть у випадку, якщо дія трудового договору була призупинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд у Facebook.

Як зазначається, у період дії воєнного стану роботодавець не може відмовити працівниці в наданні відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами. Це також стосується відпустки для догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, навіть якщо трудовий договір закінчився.

Пенсійний фонд наголошує, що це закріплюється статтею 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

"Роботодавець має відновити вагітну жінку на роботі з моменту відкриття лікарняного та надати заяву-розрахунок для фінансування допомоги по вагітності та пологах", - йдеться у повідомленні.

Декретні виплати в Україні

Розмір допомоги при народженні дитини фіксований та однаковий для всіх, попри кількість дітей, які виховуються в сім'ї. Ця сума становить 41 280 гривень.

Виплата здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, а решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців - по 860 гривень щомісяця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, за які послуги породіллям та вагітним не потрібно платити у пологових будинках.

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