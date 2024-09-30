Чи можна змішувати моторні оливи різних марок: як відреагує двигун авто

Якою б суперсучасною і суперспроможною ні була олива у моторі вашого авто, слідкувати за її рівнем в картері повинна людина. І коли його критичне падіння виявляється несподіваним, постає питання: чи не можна долити оливу іншої марки?

Про те, що буде, якщо долити в мотор "не ту" оливу, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Стійка думка в широких колах автомобілістів: доливати в двигун можна тільки таку оливу, яка була залита в нього при попередньому ТО. В цілому це правда, але насправді є деякі нюанси. Отже, коли трапляється, що потрібно долити в двигун не те, що працює в ньому на даний момент, чи не зазнає мотор шкоди? Фахівці мають відповідь на це питання, але вона ніколи не була однозначною.

Чим відрізняються моторні оливи

Глобально відповідь проста: змішувати моторні олії різних марок можна. Проте, тут є кілька застережень. Можна, коли дві оливи мають однакову основу (мінеральну чи синтетичну), відносяться до одного класу якості (SN, CH-4, CJ-4 та ін.) і мають однакову в'язкість (5W-30, 10W-40, 20W-50 і т.д.). І не бажано, якщо при тому ці дві оливи відносяться до різної марки (виробника).

Нюанс тут такий, що в оливах різних брендів можуть використовуватись бази (основа) різних марок і різні пакети присадок. Які при змішуванні можуть знижувати ефективність одна одної (явище дисінергії). Грубо кажучи, може статись так, що основні змащувальні властивості отриманого міксу збережуться, але заявлені високі характеристики кожної з олив гарантувати не можна буде. Про це так чи інакше говорять самі виробники паливно-мастильних матеріалів.

То можна змішувати чи ні?

Мабуть, тут варто зазначити, що однією з умов сертифікації нової моторної олії для застосування у сучасних авто є її перевірка на сумісність з іншими поширеними оливами. Щойно створений продукт не буде допущений до офіційного продажу (не матиме схвалення, скажімо, від API), якщо виявиться, що після змішування з іншими оливами цього ж класу буде втрачено споживчі властивості суміші.

Звідки взялася така умова? Все дуже просто: при плановій заміні оливи її зазвичай не вдається злити або відкачати з картера повністю. Відтак, до нової оливи майже обов'язково підмішується стара. І щоб від цього не сталося шкоди, всі сучасні оливи мають бути сумісні між собою. І певно, такими вони і є.

Відомий ще такий нюанс, який підтверджують інженери та хіміки: у будь-якій синтетичній олії завжди є хоч трохи "мінералки", що, як можна здогадатись, не призводить до зниження її якостей. Справа у тому, що пакет присадок, обов'язковий у будь-якій олії, можна розчиняти лише у мінеральній основі. Це робиться на заводах виробників, щоб отриманий концентрат потім дозовано додавати в "синтетику" в товарній кількості. Виходить, що теоретично навіть повністю синтетичну олію можна розбавляти "мінералкою", і як мінімум значного конфлікту між їхніми складовими не буде.

Хоча, повторимось, це лише теоретичні міркування, які часто не збігаються з офіційними рекомендаціями виробників автомобілів та мастильних матеріалів. До яких ми таки радимо дослухатись у першу чергу.

Що буде, якщо змішати дві оливи?

Слід розуміти, що будь-яка найпекельніша суміш олив буде кращою, аніж її відсутність або критичний брак у моторі. Тож якщо треба проїхати невелику відстань, а рівень оливи у двигуні виявився критично малим, то можна сміливо долити будь-яку моторну оливу. І після короткого пробігу при першій же нагоді замінити цю сумнівну суміш продуктом рекомендованого сорту. Це тим більше важливо, якщо ви хочете, аби ваш двигун служив довго і без проблемно.

Коротко

У першій чверті ХХІ століття автомобілісти знов отримали двигуни, які витрачають оливу у вражаючих об’ємах – порядку 1 – 2 літрів на 1000 км, а то й більше. Причому оливний апетит часто нестабільний і змінюється в залежності від режиму руху, тож прогавити падіння рівня в картері нижче мітки Min на щупі простіше простого. Виходить, нічого ганебного не буде в тому, щоб возити з собою в багажнику літрову пляшку оливи "своєї" марки для доливу – або не мати потім проблеми підбору "сторонньої" оливи, коли раптом виявиться її нестача у двигуні.