Можно ли смешивать моторные масла разных марок: как отреагирует двигатель авто

Каким бы суперсовременным и суперспособным ни было масло в моторе вашего авто, следить за его уровнем в картере должен человек. И когда его критическое падение оказывается неожиданным, возникает вопрос: нельзя ли долить масло другой марки?

О том, что будет, если долить в мотор "не то" масло, читайте в материале РБК-Украина .

Устойчивое мнение в широких кругах автомобилистов: доливать в двигатель можно только такое масло, которое было залито в него при предыдущем ТО. В целом, это правда, но на самом деле есть некоторые нюансы. Итак, когда случается, что нужно долить в двигатель не то, что работает в нем на данный момент, не терпит ли мотор вреда? Специалисты имеют ответ на этот вопрос, но он никогда не был однозначным.

Чем отличаются моторные масла

Глобально ответ прост: смешивать моторные масла разных марок можно. Однако здесь есть несколько оговорок. Можно, когда два масла имеют одинаковое основание (минеральное или синтетическое), относятся к одному классу качества (SN, CH-4, CJ-4 и др.) и имеют одинаковую вязкость (5W-30, 10W-40, 20W- 50 и т.д.). И не желательно, если при этом эти два масла относятся к разной марке (производителю).

Нюанс здесь такой, что в оливках разных брендов могут использоваться базы (основа) разных марок и разные пакеты присадок. Которые при смешивании могут снижать эффективность друг друга (явление дисинергии). Грубо говоря, может произойти так, что основные смазывающие свойства полученного микса сохранятся, но заявленные высокие характеристики каждого масла гарантировать нельзя будет. Об этом так или иначе говорят сами производители горюче-смазочных материалов.

Так можно смешивать или нет?

Пожалуй, стоит отметить, что одним из условий сертификации нового моторного масла для применения в современных авто является его проверка на совместимость с другими распространенными маслами. Только созданный продукт не будет допущен к официальной продаже (не будет одобрен, скажем, от API), если окажется, что после смешивания с другими маслами этого же класса будут потеряны потребительские свойства смеси.

Откуда взялось такое условие? Все очень просто: при плановой замене масла ее обычно не удается слить или откачать с картера полностью. Следовательно, к новому маслу почти обязательно подмешивается старая. И чтобы от этого не произошло вреда, все современные масла должны быть совместимы между собой. И, наверное, такими они и есть.

Известен еще такой нюанс, который подтверждают инженеры и химики: в любом синтетическом масле всегда есть хоть немного минералки, что, как можно догадаться, не приводит к снижению ее качеств. Дело в том, что пакет присадок, обязателен в любом масле, можно растворять только на минеральной основе. Это делается на заводах производителей, чтобы полученный концентрат затем дозированно добавляли в "синтетику" в товарном количестве. Выходит, что теоретически даже полностью синтетическое масло можно разбавлять "минералкой", и как минимум значительного конфликта между их составляющими не будет.

Хотя, повторимся, это лишь теоретические соображения, часто не совпадающие с официальными рекомендациями производителей автомобилей и смазочных материалов. К которым мы советуем прислушаться в первую очередь.

Что будет, если смешать два масла?

Следует понимать, что любая самая адская смесь масел будет лучше, чем ее отсутствие или критическая нехватка в моторе. Так что если нужно проехать небольшое расстояние, а уровень масла в двигателе оказался критически малым, то можно смело долить любое моторное масло. И после короткого пробега при первой же возможности заменить эту сомнительную смесь продуктом рекомендуемого сорта. Это тем более важно, если вы хотите, чтобы ваш двигатель служил долго и без проблем.

Кратко

В первой четверти XXI века автомобилисты вновь получили двигатели, тратящие масло в впечатляющих объемах – порядка 1 – 2 литров на 1000 км, а то и больше. Причем масличный аппетит часто нестабильный и меняется в зависимости от режима движения, поэтому упустить падение уровня в картере ниже метки Min на щупе проще простого. Выходит, ничего постыдного не будет в том, чтобы возить с собой в багажнике литровую бутылку масла "своей" марки для долива - или не иметь потом проблемы подбора "стороннего" масла, когда вдруг окажется его нехватка в двигателе.