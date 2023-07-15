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Чи можна вживати воду з Дніпра в районі Херсона: відповідь екологів

Фото: екологи провели дослідження річкової води у Херсоні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Херсоні, в районі Нафотогавані екологи відібрали проби поверхневих вод Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

За даними адміністрації, за результатом відібраних проб води з Дніпра стало відомо, що перевищення гранично допустимих концентрацій для задоволення господарсько-побутових потреб населення не встановлено.

Також у відібраній воді не виявили нафтопродуктів. Розчинний кисень складає 4,6 мг/дм3, що відповідає нормі.

Інфекції у воді

Через підрив окупантами Каховської ГЕС у воду потрапили трупи тварин, отрутохімікати, паливо та ін. Тому в Херсонській області фіксують наявність у воді холерної та кишкової палички.

За інформацією МОЗ, в Україні не зафіксували спалах інфекційних захворювань після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Зазначається, що, на відміну від тимчасово окупованих регіонів, контроль над епідемічною ситуацією у підтоплених районах Херсона та області проводиться щоденно. Також у постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС районах відкрили інфекційні хаби, забезпечені швидкими тестами для діагностики холери.

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Херсон