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Чому не можна "врятувати" майно від арешту, переписавши його на близьких: застереження юриста

П'ятниця 14 червня 2024 07:30
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Чому не можна "врятувати" майно від арешту, переписавши його на близьких: застереження юриста Кожен рятує майно по-своєму (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко
Експерт: Владислав Мартинчук

Інколи стається, що люди у спробі запобігти арешту майна переписують свої квартири чи іншу нерухомість на дружин, мам або ще якихось родичів. Але це призведе лише до погіршення ситцації.

РБК-Україна поспілкувалось з адвокатом судової практики ЮКК "Де-Юре" Владиславом Мартинчуком і розповідає, які ризики існують для українців у подібних "схемах".

Які ризики несе переписування майна на родичів

За словами юриста, переписування власної квартири чи іншого майна на родичів несе в собі потенційно декілька ризиків. Тобто насправді такий спосіб "врятувати" майно не є дуже ефективним.

"По-перше, передаючи право власності на майно до іншої особи, минулий власник втрачає можливість контролювати долю майна. Наприклад, у разі виникнення конфлікту з новим власником, останній цілком правомірно може заборонити користуватись майном", - пояснив Мартинчук.

Крім того, такі правочини - щодо відчуження майна - здійснені з метою недопущення примусового продажу такого майна, можуть бути визнані судом недійсними. Тобто такими, що не породжують правових наслідків.

Що відбувається, якщо суд визнає продаж майна недійсним

У такому випадку майно підлягає поверненню первісному власнику і на нього може бути звернене стягнення (якщо у такої особи наявна заборгованість).

"З такими заявами можуть звертатись державні чи приватні виконавці та кредитори боржника", - уточнив експерт.

За словами адвоката, практика звернення з такими позовами за останні роки стає дедалі більш розповсюдженою.

"У зв'язку з чим, власне, така схема врятування майна перестає бути ефективною", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як продати квартиру в Україні, якщо ви за кордоном.

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