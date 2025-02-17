Чи можна виїхати за кордон на автомобілі з тонованими вікнами: роз’яснення юриста

Питання виїзду за кордон на автомобілі з тонованими вікнами турбує багатьох українських водіїв. Законодавство України встановлює чіткі вимоги щодо світлопропускання скла транспортних засобів, але українців цікавить, чи можуть ці обмеження вплинути на перетин кордону.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юристка Адвокатського об'єднання "Діксі Лекс" Каріна Гринчик.

Вимоги українського законодавства щодо тонування

Відповідно до пункту 31.4.7 Правил дорожнього руху, експлуатація транспортних засобів заборонена, якщо на скло нанесені покриття або встановлені предмети, що обмежують оглядовість водія та погіршують прозорість. Виняток становить лише самоклейна мітка радіочастотної ідентифікації про проходження технічного контролю, яка розміщується в правій верхній частині вітрового скла (на внутрішньому боці) транспортного засобу, що підлягає обов`язковому технічному контролю. При цьому, на верхній частині вітрового скла автомобілів можуть бути прикріплені прозорі кольорові плівки.

Згідно з ГОСТ 5727-88, світлопропускання має бути не нижче:

75% - для лобового скла;

70% - для передніх бічних вікон.

Юристка також зазначає, що відповідно до п. 4.7 ГОСТ 5727-88 встановлюється, що світлопропускна здатність скла транспортного засобу визначається та перевіряється відповідно до ГОСТ 27902-88, в якому зазначається, що перевірка здійснюється спеціальним технічним засобом, що підлягає щорічній повірці (сертифікації) та експлуатується відповідно до визначених правил його використання.

"Адміністративна відповідальність водія за тонування скла виникає лише у разі, якщо нанесене тонування на лобове скло зменшує його світло пропускну здатність більш ніж на 75%. В Європі діють схожі правила, за виключенням того, що тонування лобового та бокового скла під суворою забороною", - зазначає Гринчик.

При цьому дзеркальне тонування в Україні заборонено. Штраф за перше порушення становить 340 гривень, а за повторне - до 8500 гривень.

Чи можуть виникнути проблеми на кордоні

Під час проходження митного та прикордонного контролю основна увага приділяється перевірці документів, технічного стану автомобіля та наявності страхового полісу "Зелена картка". Проте, якщо на пункті пропуску присутні представники поліції, вони можуть здійснити перевірку світлопропускання переднього скла за допомогою спеціального приладу.

Правила тонування в Європі

Вимоги щодо тонування авто в Європі відрізняються залежно від країни, але загальні норми такі:

дозволено затемнювати лише задні бокові скла та заднє скло, без обмежень на світлопропускання;

тонування передніх бокових і лобового скла категорично заборонено;

використання дзеркальної плівки заборонене.

Ці правила регулюються Правилом №43 ЄЕК ООН "Скло безпечне для наземного транспорту", яке встановлює стандарти світлопропускання.

Якщо навіть в Україні проблем із виїздом не виникне, в країнах ЄС водія можуть оштрафувати або вимагати зняти тонувальну плівку на місці. Також можливі труднощі зі страховим покриттям, якщо авто не відповідатиме місцевим вимогам.

Юристка радить перед виїздом за кордон перевірити вимоги щодо тонування скла в країнах, через які проходить маршрут. Якщо тонування не відповідає нормам, можливі штрафи, вимога зняття плівки або навіть ускладнення зі страховкою.