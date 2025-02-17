Можно ли выехать за границу на автомобиле с тонированными окнами: разъяснение юриста

Вопрос выезда за границу на автомобиле с тонированными окнами беспокоит многих украинских водителей. Законодательство Украины устанавливает четкие требования по светопропусканию стекол транспортных средств, но украинцев интересует, могут ли эти ограничения повлиять на пересечение границы.

Требования украинского законодательства относительно тонировки

В соответствии с пунктом 31.4.7 Правил дорожного движения, эксплуатация транспортных средств запрещена, если на стекло нанесены покрытия или установлены предметы, ограничивающие обзорность водителя и ухудшающие прозрачность. Исключение составляет лишь самоклеящаяся метка радиочастотной идентификации о прохождении технического контроля, которая размещается в правой верхней части ветрового стекла (на внутренней стороне) транспортного средства, подлежащего обязательному техническому контролю. При этом, на верхней части ветрового стекла автомобилей могут быть прикреплены прозрачные цветные пленки.

Согласно ГОСТ 5727-88, светопропускание должно быть не ниже:

75% - для лобового стекла;

70% - для передних боковых окон.

Юрист также отмечает, что в соответствии с п. 4.7 ГОСТ 5727-88 устанавливается, что светопропускная способность стекла транспортного средства определяется и проверяется в соответствии с ГОСТ 27902-88, в котором отмечается, что проверка осуществляется специальным техническим средством, подлежащим ежегодной поверке (сертификации) и эксплуатируется в соответствии с определенными правилами его использования.

"Административная ответственность водителя за тонировку стекла возникает только в случае, если нанесенная тонировка на лобовое стекло уменьшает его светопропускную способность более чем на 75%. В Европе действуют похожие правила, за исключением того, что тонировка лобового и бокового стекла под строгим запретом", - отмечает Гринчик.

При этом зеркальная тонировка в Украине запрещена. Штраф за первое нарушение составляет 340 гривен, а за повторное - до 8500 гривен.

Могут ли возникнуть проблемы на границе

При прохождении таможенного и пограничного контроля основное внимание уделяется проверке документов, технического состояния автомобиля и наличия страхового полиса "Зеленая карта". Однако, если на пункте пропуска присутствуют представители полиции, они могут осуществить проверку светопропускания переднего стекла с помощью специального прибора.

Правила тонировки в Европе

Требования по тонировке авто в Европе отличаются в зависимости от страны, но общие нормы таковы:

разрешено затемнять только задние боковые стекла и заднее стекло, без ограничений на светопропускание;

тонировка передних боковых и лобового стекла категорически запрещена;

использование зеркальной пленки запрещено.

Эти правила регулируются Правилом №43 ЕЭК ООН "Стекло безопасное для наземного транспорта", которое устанавливает стандарты светопропускания.

Если даже в Украине проблем с выездом не возникнет, в странах ЕС водителя могут оштрафовать или потребовать снять тонировочную пленку на месте. Также возможны трудности со страховым покрытием, если авто не будет соответствовать местным требованиям.

Юрист советует перед выездом за границу проверить требования по тонировке стекол в странах, через которые проходит маршрут. Если тонировка не соответствует нормам, возможны штрафы, требование снятия пленки или даже осложнения со страховкой.