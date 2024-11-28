Чи можна "списати" борг за кредит, якщо нема чим його оплатити: пояснення юриста

Чимало українців під час війни через складну економічну ситуацію не мають змоги "погасити" заборгованість за кредитами, а це призводить лише до збільшення суми боргу.

РБК-Україна розпитало юриста практики банкрутства та реструктуризації боргів Анастасію Шаховець про те, чи можна "списати" борги за кредити.

Чи можна "списати" борги за кредити

"Списання" боргів за кредитом – це складний процес, який залежить від багатьох факторів, зокрема: умов кредитного договору, матеріального становища боржника та рішення кредитора", – пояснює Шаховець.

За словами експерта, якщо у боржника не один кредитор, найкращий варіант вирішення заборгованості шляхом проходження процедури банкрутства.

"В межах даної процедури, боржник першочергово має можливість відновити свою платоспроможність шляхом укладання плану реструктуризації (оплати боргу частинами, – Ред.) на 5 років без ніяких наслідків банкрутства і згідно свого фінансового становища", – говорить експерт.

Якщо ж суд дійсно прийде до висновку, що людина є неплатоспроможною і виконати план вона не зможе, тоді суд ухвалює рішення про перехід в повне погашення і визнає людину банкрутом. При цьому порушується питання погашення заборгованості кредиторам, шляхом продажу майна боржника, яке підлягає під реалізацію у разі його наявності.

Додамо, що "списання" частини боргу може відбутися при укладанні плану реструктуризації, якщо таких домовленостей дійдуть кредитор і боржник. А також, якщо кошти від продажу майна боржника не покрили усієї суми боргу, тоді залишок можуть "списати".

Як проходить процедуру банкрутства

Оголошення банкрутства має кілька етапів.

Подання заяви:

боржник (фізична або юридична особа) подає заяву до господарського суду за місцем своєї реєстрації

до заяви додаються необхідні документи, такі як звіти про фінансовий стан, список кредиторів та інше

Відкриття провадження у справі про банкрутство:

суд розглядає подану заяву та ухвалює рішення про відкриття провадження

якщо суд задовольняє заяву, призначається арбітражний керуючий, який буде керувати процедурою банкрутства

Реструктуризація боргів (для фізичних осіб):

на цьому етапі боржник і кредитори намагаються досягти угоди про реструктуризацію боргів

це може включати зміну умов кредитування, відстрочку платежів або "списання" частини боргу

Погашення боргів (для фізичних осіб):

якщо реструктуризація неможлива, настає процедура погашення боргів

майно боржника продається з аукціону, а кошти від продажу спрямовуються на погашення боргів

після закінчення процедури погашення боргів, залишкові борги можуть бути списані

"Важливо пам'ятати, що кожна ситуація індивідуальна, і результат процедури банкрутства може залежати від багатьох факторів. Тому перед ухваленням рішення про банкрутство обов'язково проконсультуйтеся з юристом", – радить Шаховець.