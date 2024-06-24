Чи можна повернути виплати для ВПО, якщо був депозит у банку: точна відповідь

Для того, щоб отримувати допомогу на проживання, переміщена особа повинна відповідати певним критеріям. Зокрема, майновим. Наприклад, якщо у вас був депозит, через який виплати припинили надходити, ви можете повторно подати заявку на отримання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на юридичний порадник для ВПО .

Відповідно до пункту 13 Порядку надання допомоги на проживання ВПО виплати продовжують ще на один шестимісячний період за умови відповідності критеріям таким групам населення:

особам, які мають право на виплату допомоги відповідно до постанови Кабміну від 11 липня 2023 року № 709

особам/сім'ям, які є отримувачами допомоги відповідно до цього Порядку

особам, які перемістилися з територій, включених до Переліку територій, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації

особам, у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене (до ступеня непридатного для проживання)

особам, які отримували допомогу та відмовилися від неї/ яким вона була припинена

яких зняли з обліку як внутрішньо переміщених осіб, у разі повернення осіб до покинутого місця проживання, з якого здійснилося переміщення, та повторного взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб

Якщо виплату допомоги припинили, зокрема, на підставі того, що виявили банківський депозит, переміщена особа може претендувати на призначення виплат на ще один шестимісячний період.

У такому разі заявник повинен відповідати тим же ж майновим критеріям.

А з моменту закриття депозиту повинно пройти не менше, як три місяці.

Яким критеріям потрібно відповідати

З 1 грудня 2023 допомогу не призначають і не виплачують на сім’ю, яка вперше звертається за її призначенням, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання:

отримувачем допомоги або уповноваженою особою придбано транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як п'ять (крім мопеда або причепа)

отримувачем допомоги або уповноваженою особою здійснено на суму, що перевищує 100 000 гривень, купівлю: земельної ділянки, квартири (будинку), за винятком житла, що розташоване на територіях бойових дій або тимчасово окупованих або є зруйнованим; іншого нерухомого майна, цінних паперів та інших фінансових інструментів; віртуальних активів; оплачено (одноразово) інші товари довгострокового вжитку; оплачено (одноразово) будь-які роботи або послуги

отримувач допомоги або уповноважена особа на перше число місяця, з якого призначається допомога, або в якому отримується допомога, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 000 гривень, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред'явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 000 гривень

отримувач допомоги або уповноважена особа здійснили купівлю іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 000 гривень

отримувач допомоги або уповноважена особа на перше число місяця, з якого призначається допомога, або в якому отримується допомога, має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення (крім житла, розташованого на території бойових дій чи тимчасово окупованій території та житла, непридатного для проживання)

отримувач допомоги або уповноважена особа здійснили купівлю квартири/будинку за рахунок коштів, виділених з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до законодавства (крім житла, розташованого на території бойових дій чи тимчасово окупованій території)

отримувач допомоги перебував та після переміщення перебуває на повному державному утриманні в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціальному будинку-інтернаті системи соціального захисту населення або в школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) спрямування

отримувач допомоги відбуває покарання в місцях позбавлення волі

Під уповноваженою особою слід розуміти особу, яка звертається в інтересах недієздатності отримувача допомоги або у разі, коли отримувачем допомоги є дитина.

Важливо: з винятками до всіх пунктів можна ознайомитися за посиланням.