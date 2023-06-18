Чи можна пити воду з колодязів на підтоплених територіях південних областей: відповідь МОЗ

Українцям, які мешкають на підтоплених територіях південних областей, заборонено пити воду з колодязів, оскільки є ризик інфікування.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.
У відомстві наголошують, що після затоплення частини територій південних областей через підрив Каховської ГЕС росіянами "висока вода" змивала все на своєму шляху.
"Грунт із збудниками кишкових інфекцій, фекалії тварин і людей, добрива (наприклад, азотні) та інші забруднення могли потрапити в джерела води. Це може зробити ваш колодязь небезпечним джерелом води протягом багатьох місяців після затоплення", - уточнюють у МОЗ.
У відомстві зазначають, що для того, щоб убезпечити себе від інфікування чи отруєння, необхідно:
При цьому воду з колодязя в майбутньому необхідно буде відкачати, очистити стіни від нальоту, а дно від осаду та сміття, продезінфікувати. Після цього потрібно заповнити резервуар та знову відкачати воду. Користуватися колодязем можна лише після наступного заповнення та проведення лабораторного контролю води у ньому.
Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило частину населених пунктів у Херсонській області. Через інцидент у Дніпро потрапило машинне масло, багато сміття, частини зруйнованих будинків і не тільки.
Також відомо, що внаслідок теракту росіян є загиблі мирні українці.
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