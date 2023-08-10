Чи можна оскаржити в суді вручення повістки: пояснення юриста

Чи підлягає оскарженню вручення повістки

Повістка є засобом оповіщення призовника або військовозобов’язаного про необхідність з’явитись до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, військкомат), каже Антон Маринич.

"Причини для виклику можуть бути різними. Це і уточнення облікових даних для забезпечення системи військового обліку повною та достовірною інформацією про кількісний склад та якісний стан як призовників і військовозобов’язаних. Щодо осіб, які пройшли військово-лікарську комісію і визнані придатними до військової служби, то вони можуть отримати заздалегідь заповнену повістку з метою призову їх на військову службу", – пояснює фахівець.

Фото: Якщо повістку вручили неуповноважені особи або порушено порядок її вручення, це не є підставою для її оскарження (Віталій Носач/РБК-Україна)

Роботодавці так само можуть вручати повістки своїм працівникам, але за встановленою процедурою.

В кінці 2022 року Кабінет Міністрів України врегулював питання оповіщення, прийнявши Постанову "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" №1487 від 30 грудня 2022. Цією постановою встановлена форма повістки, а також порядок дій роботодавця з оповіщення своїх працівників.

"А якщо повістка не відповідає встановленій формі або порушено порядок її вручення чи навіть вручена неуповноваженими особами, маю констатувати, що це не є підставою для її оскарження", – додає він.

Крапку у можливості оскарження повістки поставив Верховний Суд, який зазначив у свої постанові, що: "Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до Закону". Такий висновок викладено у справі № 300/1263/22.

Фото: Порушення встановленої форми повістки або порядку її вручення не підлягає судовому оскарженню (Віталій Носач/РБК-Україна)

"По свої суті повістка, яка була вручена військовозобов’язаному або призовнику не є рішенням чи дією суб’єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України, тому оскарження в суді не призведе до позитивного результату.

Верховний Суд визнав, що суди першої та апеляційної інстанції правомірно відмовили позивачу у відкритті провадження по справі, мотивуючи тим, що цей спір не належить до юрисдикції адміністративних судів та відсутні порушення прав позивача зі сторони державних органів", – зауважує адвокат.

Крім того, Верховний Суд звернув увагу, що поняття "спір, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства" слід тлумачити в ширшому значенні, тобто як поняття, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, і тих, які взагалі не підлягають судовому розгляду.

"Підсумовуючи, хочу зазначити, що порушення встановленої форми повістки або порядку її вручення не підлягає судовому оскарженню", – звертає увагу Антон Маринич.