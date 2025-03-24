Чи можна хрестити дитину у піст: у церкві дали відповідь

Хрещення є одним із найважливіших Таїнств у житті християнина, і для його звершення немає жодних часових обмежень. Церква дозволяє хрестити дитину чи дорослого у будь-який день року, незалежно від свят чи постів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Православну Церкву України (ПЦУ).
У ПЦУ пояснюють, що хрещення можна проводити навіть у Великий, Петрів, Успенський та Різдвяний пости, а також у будь-яке церковне свято. Однак святкові гуляння на честь хрестин у піст не вітаються - рекомендується обмежитися скромним частуванням.
У разі загрози життю людини, коли поряд немає священника, Таїнство хрещення може звершити будь-який православний християнин - незалежно від статі чи сану. Це винятковий випадок, адже хрещення відкриває шлях до спасіння і духовного життя.
Попередньо потрібно домовитися зі священником про зручний час. Саме хрещення не має обмежень, проте варто зважати на графік роботи храму та індивідуальні обставини родини.
Раніше РБК-Україна розповідало, що хрещені батьки - це люди, які беруть на себе духовну опіку над дитиною, допомагаючи їй зростати у вірі. Вони зобов’язані підтримувати хрещеника, наставляти його та сприяти духовному розвитку протягом усього життя. Ми писали, хто може стати хрещеними батьками та як правильно їх обрати.
Також ми розповідали, як правильно хрестити дитину та на що звернути увагу під час проведення ритуалу.
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