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Чи можна дітям 16 років їздити до Польщі без супроводу дорослих: пояснення юриста

Польща, Варшава, Понеділок 13 листопада 2023 16:07
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Чи можна дітям 16 років їздити до Польщі без супроводу дорослих: пояснення юриста Фото: Українські підлітки у Європі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Ілля Буцький

Виїжджати за кордон українські громадяни можуть самостійно із 16 років. Водночас у багатьох країнах Європи такий дозвіл діє з 18 років.

Чи можуть діти з 16 років їхати до Польщі без супроводу та чи не виникне у них проблем при поверненні додому, у коментарі РБК-Україна пояснив молодший юрист Stron Legal Services Ілля Буцький.

У Цивільному кодексі України (ст. 313) зазначається, що громадяни України після досягнення 16 років мають право на вільний самостійний виїзд за межі України, зазначає юрист.

"Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом", – додає він.

Також громадяни України мають право на безперешкодне повернення в Україну.

"Цей закон діє незалежно від воєнного стану. Отже, українські діти, яким виповнилося 16 років, можуть вільно покидати територію України, подорожуючи до Польщі та назад без супроводу дорослих. Тобто, з боку України проблем не буде", – звертає увагу Ілля Буцький.

За його словами, загальні умови в'їзду іноземців на територію Республіки Польща однакові для осіб різного віку, неповнолітніх (до 18 років) та повнолітніх.

"Ви можете в’їхати на територію Польщі з одним із документів:
біометричний паспорт; паспорт громадянина України (ID-картка)", – зауважує він.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, виїхати з України за внутрішнім паспортом мають можливість лише особи, які евакуюються з окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії. Громадянам інших територій для виїзду за кордон необхідно мати біометричний паспорт.

"Як повідомляється на сайті Штабу Польської прикордонної служби, "окремих вимог щодо в'їзду на територію Республіки Польща для неповнолітніх немає. Однак варто наголосити, що прикордонна служба звертає особливу увагу на дітей, незалежно від того, подорожують вони під наглядом дорослих чи самі", – звертає увагу юрист.

Таким чином, польське право не забороняє перетинати кордон неповнолітнім, яким виповнилось 16 років, без супроводу дорослих, тобто проблем з боку Польщі також не буде виникати, наголошує Ілля Буцький.

Нагадаємо, ми писали, які правила виїзду дітей з України та чи потрібен дозвіл від батьків. На час дії воєнного стану нотаріальний дозвіл іншого з батьків не потрібен.

Також ми повідомляли, які документи потрібні для виїзду дітей за кордон без батьків. Законодавством допускається виїзд у супроводі бабусі чи дідуся на період дії воєнного часу

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