Чи можливі вибори під час війни: відповідь Зеленського

Днями сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ.

Президент України відповів, як він ставиться до виборів в Україні під час повномасштабної війни.

"Проводити вибори, згідно законодавства, заборонено. А Ліндсі, ми з ним зустрічалися і говорили. Розколоти підтримку США може кілька елементів. Один з них - це вибори. Були голоси в Республіканській партії, а потім американська преса це підтримала, що США навіть у час війни проводили вибори. Логіка є в тому, що якщо захищаєш демократію, то під час війни ти маєш про цей захист думати, а вибори - один з елементів захисту. Але згідно законодавства (люди ж не просто так це зробили), заборонено вибори. Провести їх складно", - сказав президент.

Він наголосив, що українські парламентарі могли б внести зміни в законодавство та у виборчий кодекс, щоб зробити вибори можливими. Але, якщо США та європейські партнери виконають декілька умов.

"Я сказав, якщо ви готові дати мені 5 млрд, бо я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 млрд. Мені здається, саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у воєнний - я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду", - розповів Зеленський.

Окрім фінансової підтримки, за словами президента, США та Європа мають забезпечити прозорість виборів, а саме, направити в Україну своїх спостерігачів, включно з лінією фронту.

"Але, найголовніше - давайте ризикувати тоді разом. Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому сказав, на передову ми маємо відправити спостерігачів, щоб наші вибори були легітимними для всього світу. Це абсолютно справедливо", - сказав він.

Президент також зазначив, що він не хоче фантазувати про життя без виборів протягом 3, 5 чи 7 років.

"Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що вона тримається. Я ні за що не тримаюся. Я б хотів провести вибори. Мені подобається це зробити, коли нам потрібно, продовж року", - підсумував глава держави.

Вибори в Україні

Слід зазначити, що найближчі вибори в Україні є парламентськими. Їх проведення заплановано на 29 жовтня 2023 року, але в умовах війни така можливість заборонена законом.

Також уже 2024 року в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що парламентські вибори слід проводити лише після завершення війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов також зауважував, що проводити вибори під час війни в Україні неможливо, тому що військові не зможуть проголосувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.