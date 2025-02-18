Чи можливі переговори України та РФ: яка позиція Зеленського і що говорить Кремль

Що заявили в Кремлі

Зазначимо, що сьогодні Пєсков заявив, глава Кремля буцімто "готовий" говорити з президентом України Володимиром Зеленським "у разі необхідності", хоча раніше таку можливість російський диктатор фактично заперечував. При цьому в Кремлі продовжують поширювати свій пропагандистський наратив про "нелегітимність" Зеленського.

"Путін заявив, що готовий вести переговори з Зеленським, якщо це необхідно, але правова основа угод потребує обговорення, зважаючи на те, що легітимність Зеленського може бути поставлена під сумнів", - повідомив Пєсков журналістам сьогодні.

Прессекретар Кремля також додав, що питання вступу України до Євросоюзу є її суверенним правом. Росія буцімто не має наміру диктувати Києву, як йому слід підходити до цього питання.

"Ми говоримо про інтеграцію та економічні інтеграційні процеси. І тут, звісно, ніхто нічого не може диктувати жодній країні, і ми цього робити не збираємось", - додав Пєсков.

Разом з тим Пєсков підкреслив, що у перемовинах Росія чітко "проведе межу" щодо НАТО. За його словами, позиція щодо оборони чи військових союзів України, "зовсім інша".

Позиція Зеленського щодо перемовин з Путіним

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що не може вести переговори з Путіним. Свою позицію президент пояснював рішенням РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором, яке він ввів у дію у 2022 році.

Однак згодом, на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві у січні цього року, Зеленський сказав, що заборонив будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною. Але сам він допустив можливість розмови з Путіним, однак є умова.

За словами українського лідера, він був би готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, "якби отримав чітке розуміння, що США і Європа не залишать Україну".