Чи можливе об'єднання греко-католиків з ПЦУ: що каже предстоятель УГКЦ Святослав

"Щодо, скажімо, об'єднання, потенційного об'єднання, я би не був такий оптимістичний і не виставляв жодних часових рамок", - сказав він.

Таким чином він прокоментував думку про те, що об'єднання скоріш за все станеться протягом 30-40 років.

"Чому? Тому що сьогодні я не бачу навіть початку якогось діалогу про об'єднання", - додав глава УКГЦ.

Святослав вважає, що сьогодні перед православ'ям в Україні є трошки інші виклики і пріоритети.

"Ми бачимо, що сьогодні діється з тою частиною православ'я, яка все ще перебуває в той чи інший спосіб в єдності з Московським патріархатом. Тому, очевидно, що тут потрібно поважати певні етапи становлення, консолідації всередині православної громади України", - сказав він.

Глава УКГЦ заявив, що для всіх це є очевидним, що "саме наша церква в Україні є лідером і промоутером екуменічного діалогу".

"І єднання між різними конфесіями в Україні ми бачимо і ми його розуміємо в контексті саме екуменічних зусиль вселенського християнства. І сьогодні наша програма співпраці чи навіть пошуку єдності між християнами України якраз має на меті, перш за все, імплементацію на місцевому рівні тих домовленостей, які вже були осягнуті в діалозі між католицькою і православними церквами на вселенському рівні", - додав Святослав.

Церкви в Україні

Нагадаємо, за даними Центру Разумкова, в Україні спостерігається істотна різниця між рівнем декларованої релігійності (70,5% опитаних називають себе віруючими, 61% - православними) і рівнем віднесення себе до конкретної релігійної громади. Членство у громаді визнали лише 24%.

Члени релігійних громад, які віднесли себе до ПЦУ, становлять 10,5% усіх опитаних, члени греко-католицьких громад 6%. Членами громад УПЦ (МП) назвали себе 3% усіх опитаних.