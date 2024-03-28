Чи можлива перемога України у війні поки Путін при владі: що каже Зеленський

Перемога України у війні з Росією послабить диктатора Володимира Путіна, однак якщо наша країна програє, він не зупиниться на досягнутому. Війна може прийти й у Європу, і у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News.
Відповідаючи на питання, чи можна виграти війну поки Путін при владі, Зеленський визнав, що це буде величезним викликом.
При цьому він зазначив, що перемога у війні "село за селом" послабить російського диктатора, і попередив, що якщо Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому.
"Для нього (Путіна - ред.) ми є сателітом Російської Федерації. На даний момент це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Щонайменше половина Німеччини", - сказав Зеленський.
На його думку, Путін сповнений рішучості відновити колишній Радянський Союз у його імперській славі та географічних кордонах.
"Навіть завтра ракети можуть полетіти до будь-якої держави. Ця агресія й армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів, будуть змушені захищати Європу, тому що вони є членами НАТО", - наголосив президент.
Назвавши вторгнення Росії в Україну війною "проти демократії, цінностей і всього світу", Зеленський зазначив, що, "можливо, дехто на Заході втомився чути це послання, але втомилися лише ті, хто не воює, хто не знає, що таке війна, і хто ніколи не втрачав своїх дітей".
"США допомагають Україні, і ми вдячні за їхню підтримку, за цю багатосторонню підтримку, але війна не йде в Сполучених Штатах", - додав президент.
Однак, за його словами, війна може дуже швидко прийти в Європу та США.
"80-ті роки, а потім кінець 90-х - він (Путін - ред.) ніколи не пробачить цього. Він вірить у це. Нам не потрібно змінювати його думку. Нам потрібно змінити його самого. Нам потрібно його замінити", - наголосив Зеленський, припустивши, що Путін затаїв образу через розпад світу, який існував до Холодної війни.
За словами президента України Володимира Зеленського, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак, ймовірно, Росія готує новий контрнаступ.
"Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж була два-три місяці тому, коли у нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів зброї. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що Росія змогла повністю знищити деякі міста та села в Україні. А українські військові не готові захищатися від іншого великого російського наступу, який очікується в найближчі місяці.
"У нас не було снарядів, артилерійських снарядів, багато різних речей", - сказав він.
Президент заявив, що Україні вже зараз необхідна допомога. Адже новий наступ РФ очікується десь наприкінці травня або в червні.
"А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже радіють, що ми стабілізували ситуацію. Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз", - сказав Зеленський.
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