Чи можлива перемога України у війні поки Путін при владі: що каже Зеленський

Відповідаючи на питання, чи можна виграти війну поки Путін при владі, Зеленський визнав, що це буде величезним викликом.

При цьому він зазначив, що перемога у війні "село за селом" послабить російського диктатора, і попередив, що якщо Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому.

"Для нього (Путіна - ред.) ми є сателітом Російської Федерації. На даний момент це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Щонайменше половина Німеччини", - сказав Зеленський.

На його думку, Путін сповнений рішучості відновити колишній Радянський Союз у його імперській славі та географічних кордонах.

"Навіть завтра ракети можуть полетіти до будь-якої держави. Ця агресія й армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів, будуть змушені захищати Європу, тому що вони є членами НАТО", - наголосив президент.

Назвавши вторгнення Росії в Україну війною "проти демократії, цінностей і всього світу", Зеленський зазначив, що, "можливо, дехто на Заході втомився чути це послання, але втомилися лише ті, хто не воює, хто не знає, що таке війна, і хто ніколи не втрачав своїх дітей".

"США допомагають Україні, і ми вдячні за їхню підтримку, за цю багатосторонню підтримку, але війна не йде в Сполучених Штатах", - додав президент.

Однак, за його словами, війна може дуже швидко прийти в Європу та США.

"80-ті роки, а потім кінець 90-х - він (Путін - ред.) ніколи не пробачить цього. Він вірить у це. Нам не потрібно змінювати його думку. Нам потрібно змінити його самого. Нам потрібно його замінити", - наголосив Зеленський, припустивши, що Путін затаїв образу через розпад світу, який існував до Холодної війни.