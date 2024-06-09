Чи може військовозобов'язаний відмовитись від мобілізації через релігію: пояснення юриста

Чи можна уникнути мобілізації та подальшої служби в армії під час війни на тлі релігійних переконань - зрозуміло не кожному.
РБК-Україна поспілкувалось із молодшим юристом практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діаною Скумадчук та розповідає, що відомо з цього приводу.
Згідно з Конституцією України, громадяни, які мають релігійні переконання, можуть виконувати свій обов'язок по захисту Батьківщини шляхом несення невійськової альтернативної служби.
Тобто формально такі громадяни перебувають у складі Збройних сил України, проте брати участі у бойових діях вони не повинні.
На цьому ж таки наголосив Верховний суд України у справі №344/12021/22 (провадження №51-90км24), де зазначив, що громадянин має право відмовитись від проходження військової служби з релігійних переконань, проте йому потрібно обов'язково довести такі фактори:
"Якщо дані факти громадянин доведе на практиці у суді, то він зможе уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України", - пояснила юрист.
В цілому в Україні можна виділити низку основних релігійних організацій, вчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть вручати повістки тим, у кого є бронь, і що робити в таких випадках.
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