Чи може війна перейти на територію РФ і чи потрібно це Україні: думка експерта

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Чи є сенс ЗСУ заходити на територію Росії

За словами експерта, як тільки ЗСУ вирішать воювати на території Росії, то для України це буде експедиційна війна. Оскільки українські бійці в такому разі вестимуть бої на чужій території.

"Там є величезна кількість російських громадян. Вони будуть захищати свою територію від окупантів і з будь-якої точки зору це буде правильно", - каже Нарожний.

Він зазначає, що за такого сценарію ЗСУ доведеться використовувати величезний об'єм наших сил, зокрема для виконання поліцейських завдань на зайнятій території.

"Уявімо собі дуже глибоко теоретично, що ми зайняли місто Бєлгород. Це означає, що якась величезна військова частина буде просто стояти там. Тобто це з військового погляду абсолютно неправильна річ. Коли ми воюємо на своїй території й, наприклад, звільняємо якесь місце, де є населення, то це наше, українське населення. Так, там треба провести перевірку, але це по замовчуванню наші громадяни і вони не несуть загрози для нас", - пояснив Нарожний.

Співрозмовник підкреслив, що на території Російської Федерації обстановка ж буде категорично інша. Українські сили будуть змушені везти з собою все: їжу, воду, боєприпаси та медикаменти тощо.

"Там навіть не можна буде заїхати на АЗС та заправитися, бо це нестиме ризики для наших солдат. Тож казати, що ми зможемо вести війну на території ворога, я думаю, є нереальним з логістичної точки зору. На мою думку, ми цього банально не потягнемо", - вважає Нарожний.

Україні вигідні рейди російських добровольців

Натомість картинка буде зовсім протилежною, якщо бойові дії на територію РФ будуть переносити російські повстанці, які влаштовували рейди в прикордонних областях неодноразово. Оскільки, як акцентує співрозмовник, тут мова йде вже про їх внутрішні проблеми та розбірки. Для України ж такий сценарій є вигідним і експерт пояснив чому.

"Всі абсолютно громади Сумської області, які межують з кордоном РФ, обстрілюються. Там постійно ведуться артилерійські обстріли. Більше того в 5-кілометровій зоні відселені якісь міста. Звісно, жителі там залишилися, але більша кількість відселена. До того ж по Сумах прилітають бомби тощо. Тому нам це вигідно, якщо бойові дії будуть на території 5-10 км від кордону України", - каже Нарожний.

За його словами, це означатиме, що українські прикордонні міста і села будуть "дихати набагато вільніше" і хоч обстріли продовжуватимуться, але вже на порядок менше. Це також стосується мінімізації спроб росіян наступати, а також вплине на діяльність їх ДРГ.

"Бо їм потрібно буде пройти через "сіру" зону, а це набагато важче. Тобто це в будь-якому випадку убезпечить прикордонні українські населені пункти", - підсумував Нарожний.

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