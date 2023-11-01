Чи може Україна отримати позаатмосферну систему ПРО Arrow 3: думка експерта

Україна, ймовірно, не отримає системи протиракетної оборони Arrow 3, які здатні збивати балістичні ракети.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт з авіації та ракетного озброєння Валерій Романенко.
За його словами, отримання Україною Arrow 3 неможливе, оскільки їх всього зроблено небагато. При цьому такі системи набагато дорожчі, ніж зенітні ракетні комплекси Patriot або SAMP-T.
"Таких грошей немає ні в України, ні у наших союзників. Вони нам не можуть достатню кількість Patriot передати, у нас на всю Україну дві батареї, а це лише одне прикрите місто. Якщо говорити про Arrow 3, то в Ізраїлю всього одна батарея, а розмови про розгортання у Німеччині - це все ще про перспективу", - зазначив експерт.
Він розповів, що якщо такі системи покажуть високу ефективність, то їх швидше почнуть виробляти серійно, але поки що "це штучний виріб".
Нагадаємо, вчора, 31 жовтня, стало відомо про те, що Ізраїль вперше застосував позаатмосферну систему ПРО Arrow 3. За допомогою неї було збито балістичну ракету, яку запустили з території Ємену.
Система є найвищим елементом ешелонованої протиповітряної оборони в Ізраїлі та здатна знищувати цілі на висоті до 100 кілометрів.
Більш детально про Arrow 3 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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