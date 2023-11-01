Чи може Україна отримати позаатмосферну систему ПРО Arrow 3: думка експерта

За його словами, отримання Україною Arrow 3 неможливе, оскільки їх всього зроблено небагато. При цьому такі системи набагато дорожчі, ніж зенітні ракетні комплекси Patriot або SAMP-T.

"Таких грошей немає ні в України, ні у наших союзників. Вони нам не можуть достатню кількість Patriot передати, у нас на всю Україну дві батареї, а це лише одне прикрите місто. Якщо говорити про Arrow 3, то в Ізраїлю всього одна батарея, а розмови про розгортання у Німеччині - це все ще про перспективу", - зазначив експерт.

Він розповів, що якщо такі системи покажуть високу ефективність, то їх швидше почнуть виробляти серійно, але поки що "це штучний виріб".

Система ПРО Arrow 3

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня, стало відомо про те, що Ізраїль вперше застосував позаатмосферну систему ПРО Arrow 3. За допомогою неї було збито балістичну ракету, яку запустили з території Ємену.

Система є найвищим елементом ешелонованої протиповітряної оборони в Ізраїлі та здатна знищувати цілі на висоті до 100 кілометрів.

Більш детально про Arrow 3 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.