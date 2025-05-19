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Чи може Україна обговорювати нейтралітет в обмін на мир: що говорить Зеленський

Київ, Понеділок 19 травня 2025 22:34
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Чи може Україна обговорювати нейтралітет в обмін на мир: що говорить Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Статус України прописано в Конституції. Зокрема, там закріплено курс країни на вступ до НАТО, що суперечить нейтралітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Турецький кореспондент запитав у президента, чи готовий він обговорювати можливість нейтралітету України для завершення війни з Росією.

"Що стосується статусу - в України є статус, він у Конституції. Я впевнений, що конституцію Туреччини ви знаєте, якщо буде час, трохи можна почитати й українську", - відповів глава держави.

Росія вимагає нейтралітету України

Нагадаємо, минулого тижня українські та російські чиновники провели переговори в Стамбулі.

За інформацією джерел РБК-Україна, російська делегація почала висувати Україні свої максималістські вимоги. Зокрема, Москва хоче нейтрального статусу України.

Варто зауважити, що Росія вже неодноразово виступала проти вступу України до НАТО, оскільки вона нібито вбачає в цьому загрозу для своєї безпеки.

Детальніше про те, як проходили переговори, - в матеріалі РБК-Україна.

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