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Может ли Украина обсуждать нейтралитет в обмен на мир: что говорит Зеленский

Киев, Понедельник 19 мая 2025 22:34
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Может ли Украина обсуждать нейтралитет в обмен на мир: что говорит Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Статус Украины прописан в Конституции. В частности, там закреплен курс страны на вступление в НАТО, что противоречит нейтралитету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Турецкий корреспондент спросил у президента, готов ли он обсуждать возможность нейтралитета Украины для завершения войны с Россией.

"Что касается статуса - у Украины есть статус, он в Конституции. Я уверен, что конституцию Турции вы знаете, если будет время, немного можно почитать и украинскую", - ответил глава государства.

Россия требует нейтралитета Украины

Напомним, на прошлой неделе украинские и российские чиновники провели переговоры в Стамбуле.

По информации источников РБК-Украина, российская делегация начала выдвигать Украине свои максималистские требования. В частности, Москва хочет нейтрального статуса Украины.

Стоит заметить, что Россия уже неоднократно выступала против вступления Украины в НАТО, поскольку она якобы видит в этом угрозу для своей безопасности.

Детальнее о том, как проходили переговоры, - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Нейтралитет Украины Мирные переговоры Война в Украине
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