Чи може ТЦК надсилати повістки раз на місяць і як знятися з розшуку: розбір від юриста

Якщо ви отримували повістку поштою, але проігнорували її, після сплати штрафу за неявку ТЦК та СП можуть надсилати вже нові повістки.

Як часто зараз ТЦК надсилають повістки за умови, що людина не з'явилася за попередньою, чи можуть надсилати їх раз на місяць і що відбувається після того як чоловік прийшов до ТЦК платити штраф – у коментарі РБК-Україна розповідає адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко.

Зміст:

Яка відповідальність за неявку по повістках

З огляду на діюче мобілізаційне законодавство, зокрема:

Закони України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"; "Про військовий обов’язок та військову службу"; "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", постанову КМУ №560 тощо

існує три види повісток – для уточнення даних, для проходження ВЛК та мобілізаційна повістка (так звана "бойова"). І саме в такій послідовності мають надходити повістки від ТЦК та СП.

За ігнорування повістки в період воєнного часу в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

У випадку неявки за першими двома видами повісток, тобто коли наявне порушення порядку військового обліку, законодавства про оборону, мобілізацію та мобілізаційну підготовку – призведе до адмінвідповідальності за статтями 210, 210-1 КУпАП.

Військовозобов'язані, які ухиляються від призову, можуть бути оштрафовані на суму від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів. При повторному порушенні штраф збільшується (до 50-100 мінімумів – залежить від початкової суми).

Якщо людина не з’явилась за першими двома видами повісток, то кожна з них буде діяти та мати юридичну силу до моменту притягнення особи до відповідальності та покарання – штрафу.

Водночас особу-порушника ТЦК та СП також оголошують у "розшук". Ці відомості вносять до реєстру "Призовників, військовозобов’язаних та резервістів" і автоматично передаються до інтегрованої інформаційно-пошукової системи МВС.

Обмежень немає. Скільки разів надсилають повістки після сплати штрафу

Порада: Я не раджу розраховувати на те, що у випадку доставлення працівниками поліції особи, яка була оголошена у розшук, їй вдасться отримати лише протокол та постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

Зазвичай таких осіб одразу направляють на ВЛК та видають мобілізаційний наказ щодо них. Тобто потрапивши до ТЦК та СП такі особи у більшості випадків стають мобілізованими.

Після сплати штрафу за попередню неявку у надсиланні нових повісток немає (galinfo.com.ua)

З огляду на це, у ТЦК та СП немає жодної необхідності надсилати безліч повісток одну за одною, адже перша повістка діє або до моменту мобілізації людини, на яку вона була виписана, або до притягнення її до адміністративної відповідальності.

Зверніть увагу. У випадку, коли ви сплачуєте штраф, обов’язково треба проконтролювати, чи внесли щодо вас відомості про зняття з розшуку – саме в реєстрі "Призовників, військовозобов’язаних та резервістів", оскільки непоодинокими є випадки коли ТЦК та СП не дотримуються процедури та не вносить ці дані, що у свою чергу є порушенням прав військовозобов’язаного.

Після сплати штрафу ТЦК та СП не обмежені видати або надіслати нову повістку з такою самою вимогою.

Окремо зауважу, що у випадку виявлення працівниками ТЦК та СП зміни персональних даних військовозобов’язаного (відомості щодо сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання/перебування, номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти), освіти, місця роботи, посади) про які військовозобов’язаний не повідомив вчасно, йому також може бути надіслана/вручена повістка для уточнення облікових даних.

У цій ситуації також до реєстру може бути внесена відмітка про порушення правил військового обліку, що відповідно буде мати негативні наслідки для військовозобов’язаного.

Таким чином ТЦК та СП не обмежуються кількістю надсилань повісток у випадку закінчення дії попередніх викликів військовозобов’язаних.

За неявку за мобілізаційною повісткою, яка містить категоричний припис про відправлення на збірний пункт у визначений день і час - настає кримінальна відповідальність, передбачена ст. 336 Карного Кодексу України. За такі дії під час військового стану передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Чи є поважні причини неявки за бойовою повісткою

Так. Закон вважає поважною причиною для неявки смерть родича (дружини/чоловіка, батьків, дітей, бабусі/дідуся), захворювання (з переліку офіційно визнаних), обставини непереборної сили або надзвичайна ситуація (стихійне лихо, техногенна катастрофа), виконання професійних чи службових обов’язків (працівники критичної інфраструктури, держслужбовці).

Але всі ці причини неявки мають бути документально підтверджені - це обов’язкова вимога особливо якщо отримали повістку на відправку до лав ЗСУ.

У разі порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, затримувати військовозобов’язаних можуть виключно співробітники Національній поліції, які доставляють порушника до ТЦК.