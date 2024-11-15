Чи може Трамп досягти угоди щодо України до інавгурації: оцінка експерта

Обраний президент США Дональд Трамп, ймовірно, не зможе отримати угоду між Росією та Україною до своєї інавгурації. Відповідні чутки у ЗМІ щодо планів політика неправдиві.

Експерт прокоментував матеріал The Economist, у якому видання стверджувало, що Трамп хотів би мати готову мирну угоду між Україною та Росією до своєї інавгурації, яка пройде 20 січня 2025 року.

"Ну, я не вірю в це. Ну яка угода до 20 січня, якщо Трамп ще не президент? Навпаки, я бачу позитивні новини", - зазначив Загородній.

Він нагадав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров почав скаржитися, що нова адміністрація Трампа нічим не відрізняється від попередньої, а також "не хоче звертати увагу на утиски російськомовних".

При цьому експерт допустив, що розмова між Трампом і Путіном все ж таки відбулася і вона закінчилася "не дуже приємно" для росіян.

"Ймовірно, їм сказали те, що вони не хотіли б чути, і це їм дуже не сподобалося. Тому я думаю, що на нас чекає дуже багато сюрпризів щодо Росії в першу чергу. Я переконаний, що за попередньої адміністрації Байдена час працював проти України, а за чинної адміністрації час працює на Україну", - вважає Загородній.

На його думку, чутки у ЗМІ про фіксацію на лінії зіткнення та будь-які угоди є нелогічними, оскільки це дуже не подобається росіянам.

"Поки українські війська в Курській області це навіть теоретично, я думаю, неможливо", - наголосив експерт.