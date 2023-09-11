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Чи може Росія взимку піти у наступ як минулого року: думка експерта

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Дмитро Браславський

РФ має певні наміри для проведення наступу після завершення осені, однак ЗСУ значно краще пристосувалися до умов зими, ніж росіяни. До всього іншого, повторення того, що було в Бахмуті, не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.

Що цьому передувало

Начальник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов визнає: в умовах холоду, вогкості та бруду просуватися буде складніше. Але запевнив у тому, що контрнаступ все одно продовжиться.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що зимові морози сприятливі для механізованих з'єднань. І якщо спиратися на слова Буданова, то український контрнаступ так чи інакше продовжиться.

ЗСУ значно краще пристосувалися до умов зими, ніж росіяни

Кінець наступальних операцій у 2022 році припав на жовтень-листопад, коли Сили оборони на сході звільнили частину захоплених територій на сході, Херсон і правобережну частину регіону. З настанням зимових холодів противник перейшов в атаку на Бахмут і Соледар, які трималися протягом кількох місяців.

Олександр Коваленко пояснює, що є різні методи ведення бойових дій, і минулий рік це наочно показав. Попри морози, наші війська ефективно оборонялися, виснажуючи противника, росіяни важко наступали на Бахмут і Соледар, зазнаючи величезних втрат. На його думку, ЗСУ значно краще пристосувалися до умов зими, ніж росіяни.

Повторення того, що було в Бахмуті, не буде

Про те, чи планує Росія зимовий наступ, якими силами і засобами, поки що важко сказати. Але судячи з амбіцій, щонайменше наміри є на Лимано-Куп'янській осі.

"Хоча можливості в них обмежені, навіть більше, ніж у 2022 році. Тому я не бачу перспективи якихось масштабних наступальних дій з їхнього боку. Навіть за вузькими напрямками є сумніви. Так, спроби можливі, але повторення того, що було в Бахмуті, не буде", - розповів виданню Коваленко.

Більше про вплив погоди на фронт і про те, чи здатні дощі або морози зупинити ЗСУ, - у матеріалі РБК-Україна.

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