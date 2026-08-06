Чи може підприємство забрати бронь у співробітника: юрист назвав законні підстави

Головне: Розбронювання через "Дію": Роботодавець може ініціювати анулювання бронювання працівника без його особистої згоди.

Роботодавець може ініціювати анулювання бронювання працівника без його особистої згоди. Покарання заборонене: Позбавляти броні за порушення трудової дисципліни незаконно, наголошує юрист.

Позбавляти броні за порушення трудової дисципліни незаконно, наголошує юрист. Коли бронь можуть скасувати: Законними підставами є звільнення, переведення на посаду поза критеріями бронювання або перевищення квоти.

Анулювання через "Дію" та технічне 5-денне вікно

За словами Сіренка, підпункт 8 пункту 31 Порядку №76 передбачає, що керівник підприємства може подати обґрунтовану заяву про зняття бронювання через портал "Дія". Згоди самого працівника для цієї процедури не потрібно.

Нормативно Постанова №862 скасувала обмеження, за яким подавати таку заяву можна було лише раз на 5 днів. Юридично роботодавець має право подавати клопотання про розбронювання щодня.

На практиці сервіс "Дія" ще перебуває у процесі технічної реалізації цієї зміни. Через це підприємствам радять планувати кадрові операції з урахуванням того, що фактичне "вікно" для подачі заяв поки залишається 5-денним.

Чому розбронювання "за порушення" є незаконним

Юрист підкреслив, що бронювання за своєю правовою природою є інструментом забезпечення потреб економіки та оборони, а не засобом впливу на трудову дисципліну.

Стаття 147 КЗпП містить вичерпний перелік дисциплінарних стягнень - догана та звільнення. Зняття бронювання серед них відсутнє, тому його застосування як покарання вважається заходом, не передбаченим законом.

Спроби позбавити працівника бронювання за порушення правил внутрішнього розпорядку створюють підстави для:

скарг до Держпраці;

судових позовів про дискримінацію та примус;

кримінально-правової оцінки дій керівництва у разі зловживань чи примушування до звільнення.

Законні підстави для зняття відстрочки

Правовими та безпечними підставами для позбавлення працівника броні є:

звільнення з підприємства;

кадрове переведення, яке виводить посаду за межі критеріїв бронювання;

невідповідність рівню заробітної плати або перевищення визначеної квоти.

У разі перевищення квоти керівник зобов'язаний подати заяву про анулювання "зайвої" броні протягом 10 робочих днів. Ігнорування цієї вимоги є підставою для скасування статусу критичності для всього підприємства.