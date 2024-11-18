Чи може дозвіл на удари вглиб РФ змінити перебіг війни: оцінка експертів

Лише дозволу на удари вглиб Росії західними ракетами недостатньо для того, щоб змінити ситуацію на фронті. Також важлива і їхня кількість в українських захисників.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко та голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Вплив рішення на перебіг війни

"Принципове питання в тому, скільки таких ракет мають Сили оборони, щоб можна було змінити ситуацію на фронті та виконати основне завдання - зупинити вороже просування", - наголосив Романенко.

Він вважає, що питання кількості ракет може прояснитися вже найближчим часом.

У свою чергу Фесенко зазначає, що по території Росії навряд чи буде настільки масована атака, як 17 листопада, коли окупанти випустили по Україні 120 ракет.

"Ми будемо точково бити по об'єктах, що дасть обмежений, але все ж таки важливий для нас ефект. Крім того, це означатиме зростання ціни війни для Росії. І тиск на Росію - це посилення наших позицій перед можливими переговорами в майбутньому", - додав він.

Реакція Росії та Трампа

Як припускає політолог, обраний президент США Дональд Трамп навряд чи скасує такий дозвіл на удари по Росії ракетами ATACMS, якщо вони будуть обмежені лише Курською областю.

"Президент Трамп діятиме більш виважено і в традиціях класичної американської політики", - вважає він.

Фесенко також уточнив, що Росія може відповісти США, але це буде виглядати так, як обмін атаками між Іраном та Ізраїлем. Ще однією відповіддю Москви можуть стати постачання протикорабельних ракет єменським хуситам, щоб ті атакували американські кораблі.

"Не дай Боже, загинуть військові. Цікаво, як реагуватиме Трамп, він дуже не любить таких речей", - додав політолог.