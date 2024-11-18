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Чи може дозвіл на удари вглиб РФ змінити перебіг війни: оцінка експертів

Понеділок 18 листопада 2024 22:28
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Чи може дозвіл на удари вглиб РФ змінити перебіг війни: оцінка експертів Ілюстративне фото: Україна зможе бити по Росії західними ракетами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Ігор Романенко, Володимир Фесенко

Лише дозволу на удари вглиб Росії західними ракетами недостатньо для того, щоб змінити ситуацію на фронті. Також важлива і їхня кількість в українських захисників.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко та голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Вплив рішення на перебіг війни

"Принципове питання в тому, скільки таких ракет мають Сили оборони, щоб можна було змінити ситуацію на фронті та виконати основне завдання - зупинити вороже просування", - наголосив Романенко.

Він вважає, що питання кількості ракет може прояснитися вже найближчим часом.

У свою чергу Фесенко зазначає, що по території Росії навряд чи буде настільки масована атака, як 17 листопада, коли окупанти випустили по Україні 120 ракет.

"Ми будемо точково бити по об'єктах, що дасть обмежений, але все ж таки важливий для нас ефект. Крім того, це означатиме зростання ціни війни для Росії. І тиск на Росію - це посилення наших позицій перед можливими переговорами в майбутньому", - додав він.

Реакція Росії та Трампа

Як припускає політолог, обраний президент США Дональд Трамп навряд чи скасує такий дозвіл на удари по Росії ракетами ATACMS, якщо вони будуть обмежені лише Курською областю.

"Президент Трамп діятиме більш виважено і в традиціях класичної американської політики", - вважає він.

Фесенко також уточнив, що Росія може відповісти США, але це буде виглядати так, як обмін атаками між Іраном та Ізраїлем. Ще однією відповіддю Москви можуть стати постачання протикорабельних ракет єменським хуситам, щоб ті атакували американські кораблі.

"Не дай Боже, загинуть військові. Цікаво, як реагуватиме Трамп, він дуже не любить таких речей", - додав політолог.

Дозвіл на удари по Росії

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, західні ЗМІ написали про те, що США, Британія та Франція дали "зелене світло" на українські удари західними ракетами по Росії.

Поки що офіційно інформацію щодо рішення США підтвердив лише голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. При цьому американські, британські та французькі чиновники відмовляються від коментарів.

Більш детально про те, як таке рішення допоможе Україні, - у матеріалі РБК-Україна.

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