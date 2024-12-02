Чи може бути в Грузії український сценарій часів Януковича: відповідь експерта

"Тут на відміну від українського сценарію, коли фактично Путін здав товариша Януковича, і потім Янукович здав самого себе, ситуація докорінно змінена. Я думаю, що Кремль засвоїв хороший урок з усіх процесів, які проходили на Майдані", - сказав експерт.

На його думку, навіть якщо відбудеться революція, Росія може розширити зону окупації Грузії. Маісая не виключає цей сценарій.

"У цьому контексті Кремль підготувався і вже видно, що Кремль веде проти Грузії не лише гібридну війну, але веде вже когнітивну війну, бо зараз уже вилазять зі своїх нір проросійські пропагандисти та агітатори", - пояснив він.

Експерт вважає, що російський диктатор Володимир Путін зробив "домашнє завдання" і міг підготувати сценарій Грузії, на відміну від сценарію, який відбувався в Україні.

"Я думаю, що тут той сценарій, який був розвинений ними щодо окупованої території Абхазії, той же сценарій вони хочуть повторити і в самій Грузії", - заявив Маісая.