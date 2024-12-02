Чи може бути в Грузії український сценарій часів Януковича: відповідь експерта
Грузія навряд чи повторить сценарій України під час Революції Гідності. Кремль підготувався, тому не виключається, що РФ може розширити зону окупації Грузії.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт центру зовнішньополітичних досліджень "OPAD" із Грузії Вахтанг Маісая.
"Тут на відміну від українського сценарію, коли фактично Путін здав товариша Януковича, і потім Янукович здав самого себе, ситуація докорінно змінена. Я думаю, що Кремль засвоїв хороший урок з усіх процесів, які проходили на Майдані", - сказав експерт.
На його думку, навіть якщо відбудеться революція, Росія може розширити зону окупації Грузії. Маісая не виключає цей сценарій.
"У цьому контексті Кремль підготувався і вже видно, що Кремль веде проти Грузії не лише гібридну війну, але веде вже когнітивну війну, бо зараз уже вилазять зі своїх нір проросійські пропагандисти та агітатори", - пояснив він.
Експерт вважає, що російський диктатор Володимир Путін зробив "домашнє завдання" і міг підготувати сценарій Грузії, на відміну від сценарію, який відбувався в Україні.
"Я думаю, що тут той сценарій, який був розвинений ними щодо окупованої території Абхазії, той же сценарій вони хочуть повторити і в самій Грузії", - заявив Маісая.
Ситуація у Грузії
У Грузії нова хвиля протестів після того, як влада заявила про "призупинення" євроінтеграції країни до 2028 року. У Тбілісі та інших містах продовжуються мітинги, які намагаються розігнати силовики.
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе подякував силовикам за розгін протестів.
Крім того, Кохабідзе заявив, що керівна партія не допустить у Грузії "сценарій українського Майдану". МЗС України відреагувало на цю заяву і заявило, що відкидає спроби грузинської влади втягнути країну у внутрішньополітичні процеси.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.