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Чи може бути в Грузії український сценарій часів Януковича: відповідь експерта

Київ, Понеділок 02 грудня 2024 15:15
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Чи може бути в Грузії український сценарій часів Януковича: відповідь експерта Фото: експерт оцінив, чи може Грузія повторити український сценарій (Getty Images)
Автор: Дмитро Олійник, Наталія Юрченко

Грузія навряд чи повторить сценарій України під час Революції Гідності. Кремль підготувався, тому не виключається, що РФ може розширити зону окупації Грузії.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт центру зовнішньополітичних досліджень "OPAD" із Грузії Вахтанг Маісая.

"Тут на відміну від українського сценарію, коли фактично Путін здав товариша Януковича, і потім Янукович здав самого себе, ситуація докорінно змінена. Я думаю, що Кремль засвоїв хороший урок з усіх процесів, які проходили на Майдані", - сказав експерт.

На його думку, навіть якщо відбудеться революція, Росія може розширити зону окупації Грузії. Маісая не виключає цей сценарій.

"У цьому контексті Кремль підготувався і вже видно, що Кремль веде проти Грузії не лише гібридну війну, але веде вже когнітивну війну, бо зараз уже вилазять зі своїх нір проросійські пропагандисти та агітатори", - пояснив він.

Експерт вважає, що російський диктатор Володимир Путін зробив "домашнє завдання" і міг підготувати сценарій Грузії, на відміну від сценарію, який відбувався в Україні.

"Я думаю, що тут той сценарій, який був розвинений ними щодо окупованої території Абхазії, той же сценарій вони хочуть повторити і в самій Грузії", - заявив Маісая.

Ситуація у Грузії

У Грузії нова хвиля протестів після того, як влада заявила про "призупинення" євроінтеграції країни до 2028 року. У Тбілісі та інших містах продовжуються мітинги, які намагаються розігнати силовики.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе подякував силовикам за розгін протестів.

Крім того, Кохабідзе заявив, що керівна партія не допустить у Грузії "сценарій українського Майдану". МЗС України відреагувало на цю заяву і заявило, що відкидає спроби грузинської влади втягнути країну у внутрішньополітичні процеси.

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