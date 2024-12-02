Чи може бути в Грузії український сценарій часів Януковича: відповідь експерта

Грузія навряд чи повторить сценарій України під час Революції Гідності. Кремль підготувався, тому не виключається, що РФ може розширити зону окупації Грузії.

"Тут на відміну від українського сценарію, коли фактично Путін здав товариша Януковича, і потім Янукович здав самого себе, ситуація докорінно змінена. Я думаю, що Кремль засвоїв хороший урок з усіх процесів, які проходили на Майдані", - сказав експерт.

На його думку, навіть якщо відбудеться революція, Росія може розширити зону окупації Грузії. Маісая не виключає цей сценарій.

"У цьому контексті Кремль підготувався і вже видно, що Кремль веде проти Грузії не лише гібридну війну, але веде вже когнітивну війну, бо зараз уже вилазять зі своїх нір проросійські пропагандисти та агітатори", - пояснив він.

Експерт вважає, що російський диктатор Володимир Путін зробив "домашнє завдання" і міг підготувати сценарій Грузії, на відміну від сценарію, який відбувався в Україні.

"Я думаю, що тут той сценарій, який був розвинений ними щодо окупованої території Абхазії, той же сценарій вони хочуть повторити і в самій Грузії", - заявив Маісая.