Может ли быть в Грузии украинский сценарий времен Януковича: ответ эксперта

Грузия вряд ли повторит сценарий Украины во время Революции Достоинства. Кремль подготовился, поэтому не исключается, что РФ может расширить зону оккупации Грузии.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт центра внешнеполитических исследований "OPAD" из Грузии Вахтанг Маисая.

"Здесь в отличие от украинского сценария, когда фактически Путин сдал товарища Януковича, и потом Янукович сдал самого себя, ситуация в корни изменена. Я думаю, что Кремль выудил хороший урок из всех процессов, которые проходили на Майдане", - сказал эксперт.

По его мнению, даже если произойдет революция, то Россия моет расширить зону оккупации Грузии. Маисая не исключает этот сценарий.

"В этом контексте Кремль подготовился и уже видно, что Кремль ведет против Грузии не только гибридную войну, но ведет уже когнитивную войну, потому что сейчас уже вылезают из своих нор пророссийские пропагандисты и агитаторы", - объяснил он.

Эксперт считает, что российский диктатор Владимир Путин сделал "домашнее задание" и мог подготовить сценарий Грузии, в отличие от того сценария, который происходил в Украине.

"Я думаю, что здесь тот сценарий, который был развит ими по оккупированной территории Абхазии, тот же сценарий они хотят повторить и в самой Грузии", - заявив Маисая.