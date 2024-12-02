ua en ru
Пн, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Может ли быть в Грузии украинский сценарий времен Януковича: ответ эксперта

Киев, Понедельник 02 декабря 2024 15:15
UA EN RU
Может ли быть в Грузии украинский сценарий времен Януковича: ответ эксперта Фото: эксперт оценил, может ли Грузия повторить украинский сценарий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Олейник, Наталья Юрченко

Грузия вряд ли повторит сценарий Украины во время Революции Достоинства. Кремль подготовился, поэтому не исключается, что РФ может расширить зону оккупации Грузии.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт центра внешнеполитических исследований "OPAD" из Грузии Вахтанг Маисая.

"Здесь в отличие от украинского сценария, когда фактически Путин сдал товарища Януковича, и потом Янукович сдал самого себя, ситуация в корни изменена. Я думаю, что Кремль выудил хороший урок из всех процессов, которые проходили на Майдане", - сказал эксперт.

По его мнению, даже если произойдет революция, то Россия моет расширить зону оккупации Грузии. Маисая не исключает этот сценарий.

"В этом контексте Кремль подготовился и уже видно, что Кремль ведет против Грузии не только гибридную войну, но ведет уже когнитивную войну, потому что сейчас уже вылезают из своих нор пророссийские пропагандисты и агитаторы", - объяснил он.

Эксперт считает, что российский диктатор Владимир Путин сделал "домашнее задание" и мог подготовить сценарий Грузии, в отличие от того сценария, который происходил в Украине.

"Я думаю, что здесь тот сценарий, который был развит ими по оккупированной территории Абхазии, тот же сценарий они хотят повторить и в самой Грузии", - заявив Маисая.

Ситуация в Грузии

В Грузии новая волна протестов после того, как власти заявили о "приостановке" евроинтеграции страны до 2028 года. В Тбилиси и других городах продолжаются митинги, которые пытаются разогнать силовики.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил силовиков за разгон протестов.

Кроме того, Кохабидзе заявил, что правящая партия не допустит в Грузии "сценарий украинского Майдана". МИД Украины отреагировал на это заявление и заявил, что отвергает попытки грузинских властей втянуть страну во внутриполитические процессы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Тбилиси Митинг
NEWS
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны