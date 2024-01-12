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Чи мають право прикордонники вимагати документи з ТЦК про відстрочку в чоловіків. Відповідь ДПСУ

П'ятниця 12 січня 2024 21:49
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Чи мають право прикордонники вимагати документи з ТЦК про відстрочку в чоловіків. Відповідь ДПСУ Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (facebook com )
Автор: Наталія Кава

Прикордонники мають право запитувати у військовозобов'язаних документи з Територіального центру комплектування. У них має бути вказано інформацію про відстрочку від призову для можливості виїзду за кордон.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Демченко зауважив, що прикордонники діють в рамках законодавства щодо перетину кордону. Мова йде й про правила, які діють у період воєнного стану.

"Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон", - розповів Демченко.

За його словами, така ретельність у перевірці документів пов'язана з тим, що наразі збільшились випадки виявлення їх підробки та фальсифікації. Тому прикордонники ретельніше перевіряти та вимагати документи з ТЦК, військово-облікові документи, де в тому числі є відмітка про відстрочку від призову.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему в Одеської області, де за хабарі допомагали "ухилянтам" покинути Україну.

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прикордонники ТЦК ДПСУ
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