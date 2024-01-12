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Имеют ли право пограничники требовать документы по ТЦК об отсрочке у мужчин. Ответ ГНСУ

Пятница 12 января 2024 21:49
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Имеют ли право пограничники требовать документы по ТЦК об отсрочке у мужчин. Ответ ГНСУ Фото: представитель ДПСУ Андрей Демченко (facebook com )
Автор: Наталья Кава

Пограничники имеют право запрашивать у военнообязанных документы из Территориального центра комплектования. В них должна быть указана информация об отсрочке от призыва для возможности выезда за границу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Демченко отметил, что пограничники действуют в рамках законодательства о пересечении границы. Речь идет и о правилах, действующих в период военного положения.

"В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки человека не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу", - рассказал Демченко.

По его словам, такое усердие в проверке документов связано с тем, что в настоящее время увеличились случаи выявления их подделки и фальсификации. Поэтому пограничники тщательнее проверять и требовать документы по ТЦК, военно-учетные документы, где в том числе отметка об отсрочке от призыва.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, недавно Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему в Одесской области, где за взятки помогали "уклонистам" покинуть Украину.

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прикордонники ТЦК ДПСУ
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