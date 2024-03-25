Чи має Україна "план Б" на війну без допомоги США: що кажуть експерти

Україна має "план Б" на випадок відсутності військової допомоги від США. Його, ймовірно, вже застосовують.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

"По суті, "план Б" вже застосовується до певної міри. Поки США не голосують за допомогу, більшу частину на себе взяли європейські партнери. Наприклад, Чехія, яка знайшла механізм закупівлі снарядів поза Євросоюзом. Це зокрема один із елементів нашого "плану Б" разом із досить агресивними ударами по ворожій території і не тільки", - зазначив Мусієнко.

При цьому він висловив сподівання, що Конгрес США схвалить нове фінансування допомоги Україні вже у квітні-травні цього року.

У свою чергу Селезньов зазначив, що незважаючи на відсутність постачання зі США, фронт не обрушився. Це відбувається завдяки допомозі від країн Європи та нарощуванню українського виробництва.

"Ключовий елемент так званого "плану Б" - потужна трирівнева мережа інженерних фортифікацій на 2000 км. Це, насправді, відмінний кейс, минулого літа його ефективність показала російська армія", - додав експерт.

Він нагадав, що торік росіяни звели так звану "лінію Суровікіна" - ешелоновану оборону на тимчасово окупованому півдні. Через це українські захисники не змогли досягти значного просування.

"Тепер у цьому дусі діятимуть наші Сили оборони. Думаю, це і є "план Б", - розповів Селезньов.

На його думку, "план Б" також полягає в планах виготовити мільйон дронів у 2024 році та в ініціативах головнокомандувача Олександра Сирського з перевірок, ротацій та кадрових рішень.

"Тобто зараз реалізується весь комплекс заходів щодо посилення бойового потенціалу української армії. Наскільки він буде ефективним, подивимося", - додав Селезньов.