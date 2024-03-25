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Есть ли у Украины "план Б" на войну без помощи США: что говорят эксперты

Киев, Понедельник 25 марта 2024 22:10
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Есть ли у Украины "план Б" на войну без помощи США: что говорят эксперты Фото: эксперты рассказали, есть ли у Украины "план Б" на войну без помощи США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев, Александр Мусиенко

У Украины есть "план Б" на случай отсутствия военной помощи от США. Его, вероятно, уже применяют.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"По сути, "план Б" уже применяется в некоторой степени. Пока США не голосуют за помощь, большую часть на себя взяли европейские партнеры. Например, Чехия, которая нашла механизм закупки снарядов вне Евросоюза. Это в том числе один из элементов нашего "плана Б" вместе с довольно агрессивными ударами по вражеской территории и не только", - отметил Мусиенко.

При этом он выразил надежду, что Конгресс США одобрит новое финансирование помощи Украине уже в апреле-мае этого года.

В свою очередь Селезнев отметил, что несмотря на отсутствие поставок из США, фронт не обрушился. Это происходит благодаря помощи от стран Европы и наращиванию украинского производства.

"Ключевой элемент так называемого "плана Б" - мощная трехуровневая сеть инженерных фортификаций на 2000 км. Это, на самом деле, отличный кейс, прошлым летом его эффективность показала российская армия", - добавил эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году россияне возвели так называемую “линию Суровикина” - эшелонированную оборону на временно оккупированном юге. Из-за этого украинские защитники не смогли достичь значительного продвижения.

"Теперь в этом духе будут действовать наши Силы обороны. Думаю, это и есть "план Б", - рассказал Селезнев.

По его мнению, "план Б" также заключается в планах произвести миллион дронов в 2024 году и в инициативах главнокомандующего Александра Сырского по проверкам, ротациям и кадровым решениям.

"То есть сейчас реализуется весь комплекс мер по усилению боевого потенциала украинской армии. Насколько он будет эффективным, посмотрим", - добавил Селезнев.

Отсутствие помощи от США

Напомним, США уже несколько месяцев практически не передают Украине новое вооружение. Это связано с тем, что Конгресс не может одобрить для поставок новое финансирование.

Сенат США уже принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов для Украины. Но документ все еще не прошел Палату представителей.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить инициативу на рассмотрение. Он хочет, чтобы помощь Украине голосовали в привязке к деньгам для защиты американских границ от мигрантов.

Недавно республиканцы Конгресса предложили свой вариант поддержки Украины. Они хотят выделять деньги в кредит.

Более детально о том, как Украина справляется без помощи США, - в материале РБК-Украина.

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