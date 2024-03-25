Есть ли у Украины "план Б" на войну без помощи США: что говорят эксперты

У Украины есть "план Б" на случай отсутствия военной помощи от США. Его, вероятно, уже применяют.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"По сути, "план Б" уже применяется в некоторой степени. Пока США не голосуют за помощь, большую часть на себя взяли европейские партнеры. Например, Чехия, которая нашла механизм закупки снарядов вне Евросоюза. Это в том числе один из элементов нашего "плана Б" вместе с довольно агрессивными ударами по вражеской территории и не только", - отметил Мусиенко.

При этом он выразил надежду, что Конгресс США одобрит новое финансирование помощи Украине уже в апреле-мае этого года.

В свою очередь Селезнев отметил, что несмотря на отсутствие поставок из США, фронт не обрушился. Это происходит благодаря помощи от стран Европы и наращиванию украинского производства.

"Ключевой элемент так называемого "плана Б" - мощная трехуровневая сеть инженерных фортификаций на 2000 км. Это, на самом деле, отличный кейс, прошлым летом его эффективность показала российская армия", - добавил эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году россияне возвели так называемую “линию Суровикина” - эшелонированную оборону на временно оккупированном юге. Из-за этого украинские защитники не смогли достичь значительного продвижения.

"Теперь в этом духе будут действовать наши Силы обороны. Думаю, это и есть "план Б", - рассказал Селезнев.

По его мнению, "план Б" также заключается в планах произвести миллион дронов в 2024 году и в инициативах главнокомандующего Александра Сырского по проверкам, ротациям и кадровым решениям.

"То есть сейчас реализуется весь комплекс мер по усилению боевого потенциала украинской армии. Насколько он будет эффективным, посмотрим", - добавил Селезнев.