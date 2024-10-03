Чи має Росія змогу застосовувати ФАБ-9000 на війні в Україні: пояснення Defence Express

Як зазначили у виданні, у ЗМІ почали говорити про те, що Росія нібито має у своєму розпорядженні важкі бомбардувальники Ту-16. Пов'язує дев'ятитонну бомбу з цим бомбардувальником історичний факт.

Саме ці літаки застосовував Радянській Союз для скиду ФАБ-9000 під час війни в Афганістані, у 1979 -1989 роках. Однак варто зауважити, що на початку 1990-х років літаки типу Ту-16 були зняті з озброєння і в Росії, і в Україні. Вони були або розрізані на брухт, або утилізовані в рамках інших експериментів. Саме тому Росія навряд чи може мати справні бомбардувальники бодай для гіпотетичного використання у війні проти України.

У виданні нагадали, що минулого року екс-очільник "Роскосмоса" Дмитро Рогозін запропонував прикрутити ФАБ-9000 на ракету-носій "Союз". І таким чином застосовувати бомбу по українським містам.

Як пише Defence Express, така ідея виявилась технічно нереалістичною. Але сам факт такої ідеї свідчить про те, що росіяни шукають можливості по застосуванню крупнокаліберних бомб для ударів по Україні.

З цього слідує, що будь-які первинні повідомлення про застосування росіянами особливо потужних ФАБів у війні проти України слід піддавати аргументованому сумніву.

Що відомо про ФАБ-9000

ФАБ-9000 - найпотужніший неядерний боєприпас у Росії, що належить до типу авіаційних бомб об'ємного вибуху. Відомий як "тато всіх бомб", він вважається відповіддю на американську GBU-43/B ("маму всіх бомб"). Росія провела єдине випробування ФАБ-9000 у 2007 році.

Нещодавно в мережі з'явилися повідомлення про можливе застосування цієї бомби у Вовчанську. Проте українські аналітики вважають це малоймовірним, оскільки такі боєприпаси вимагають скидати їх з важких бомбардувальників (Ту-160, Ту-95, Ту-22М3), що ризикує втратити літак через українську ППО

Також аналітики наголошують, що на відео показаний вибух, ймовірно, плануючого боєприпасу.

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