Чи кине Україну нова адміністрація США: Трамп дав відповідь

Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю TIME.

Під час інтерв'ю Трампу поставили таке питання: "Багато американців і людей по всьому світу запитують: "Чи залишите ви Україну?"

"Я хочу досягти домовленості, і єдиний спосіб досягти домовленості - це не кинути. Ви ж розумієте, що це означає?" - відповів він.

Трамп вважає, що якби він був президентом США раніше, то російський диктатор Володимир Путін ніколи б не вторгся в Україну.

"Цього не повинно було статися. Путін ніколи б не вторгся в Україну, якби я був президентом, з багатьох причин. По-перше, вони підняли ціну на нафту. Коли вони підвищили ціну на нафту, вони створили для нього вигідну ситуацію, ціну на нафту треба було знизити", - сказав Трамп.

На його думку, якби ціна на нафту була знижена, Росія б не мала економічних міркувань для вторгнення. Трамп каже, що в період коли нафта коштувала від 80 до 90 доларів за барель Путін зміг заробити багато грошей для вторгнення.

"Я не кажу, що це добре, тому що він також постраждав. Але вони рухаються вперед. Знаєте, це війна, яка була - це трагедія. Це смерть, яка набагато більша, ніж будь-хто може собі уявити. Коли з'являться реальні цифри, ви побачите цифри, в які ви не повірите", - підкреслив він.

Питання завершення повномасштабної війни

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявляв, що здатен завершити війну між Росією та Україною за 24 години.

Нещодавно у Парижі відбулася зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та Дональда Трампа, яка тривала 35 хвилин.