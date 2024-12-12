Бросит ли Украину новая администрация США: Трамп дал ответ

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в интервью TIME.

Во время интервью Трампу задали такой вопрос: "Многие американцы и люди по всему миру спрашивают: "Оставите ли вы Украину?"

"Я хочу достичь договоренности, и единственный способ достичь договоренности - это не бросить. Вы же понимаете, что это значит?" - ответил он.

Трамп считает, что если бы он был президентом США раньше, то российский диктатор Владимир Путин никогда бы не вторгся в Украину.

"Этого не должно было произойти. Путин никогда бы не вторгся в Украину, если бы я был президентом, по многим причинам. Во-первых, они подняли цену на нефть. Когда они повысили цену на нефть, они создали для него выгодную ситуацию, цену на нефть надо было снизить", - сказал Трамп.

По его мнению, если бы цена на нефть была снижена, Россия бы не имела экономических соображений для вторжения. Трамп говорит, что в период когда нефть стоила от 80 до 90 долларов за баррель Путин смог заработать много денег для вторжения.

"Я не говорю, что это хорошо, потому что он также пострадал. Но они движутся вперед. Знаете, это война, которая была - это трагедия. Это смерть, которая намного больше, чем кто-либо может себе представить. Когда появятся реальные цифры, вы увидите цифры, в которые вы не поверите", - подчеркнул он.

Вопрос завершения полномасштабной войны

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что способен завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа.

Недавно в Париже состоялась встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и Дональда Трампа, которая длилась 35 минут.