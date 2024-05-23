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Чи існує загроза наступу Росії на Суми: відповідь голови МВА

Четвер 23 травня 2024 18:20
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Чи існує загроза наступу Росії на Суми: відповідь голови МВА Фото: чи існує загроза наступу Росії на Суми (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія не полишає задумів щодо наступу на Сумську область. Водночас окупація Сум непідсильна задача для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації (МВА) Олексія Дрозденка в коментарі "Суспільному".

За словами Дрозденка, росіяни дійсно накопичують сили. Згідно з даними розвідок, ворог не має броньованої техніки. Водночас нарощується особовий склад.

Голова МВА відзначив, що наступ на сьогодні є непідсильним для ворога, оскільки це не призведе до якихось успіхів. Він порівняв ситуацію з наступом на Харківську область. Несуттєві успіхи росіяни обійшлись для них шаленими втратами. Навіть у разі наступу на Суми, у ворога не було б шансів дійти до міста.

Обстріли Сум

Дрозденко також розповів, що місту не загрожує й ворожа артилерія. Він пояснив, що для ударів росіянам необхідно підігнати її близько до 10 кілометрів від міста, або ж ще ближче.

"Наразі це неможливо, тому артилерія - ні. З повітря так, але бачачи останні новини і підтвердження з тих чи інших військових підрозділів, щодо пілотів навчених на F16 і літаків, то я вже в очікуванні, що навіть в повітрі нам стане простіше, саме з носіями КАБів", - зауважив він.

Ризик наступу

Голова МВА відзначив, що спроба наступу можлива, втім окупація Сум - ні.

"Тобто, ніхто не знає місце, не може точно сказати, коли вони такі вискочать з окопу і побіжать на нас в цю безглузду атаку. В тому, що шансів у них немає добігти до Сум - це вам 100% говорю", - пояснив Дрозденко.

Наступ Росії

Нещодавно ворог розпочав наступ на Харківську область, втім, через відсутність успіхів - вирішив розтягнути лінію бойових дій в бік Донецької області. За словами президент Володимира Зеленського, сьогодні найгарячішими напрямками є Покровський, Краматорський, а також Курахівський.

Згідно з оновленими даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), росіяни намагаються наступати на більшості напрямків. Найбільше на Куп’янському та Покровському.

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