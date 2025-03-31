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Чи готується Банкова та "Слуга народу" до виборів: що кажуть у владі

Фото: Верховна Рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Олександр Білоус

У разі проведення виборів партія "Слуга народу" сподівається набрати "у стрибку" до 30% голосів та сформувати коаліцію. Більш-менш відома головна ідея кампанії.

Як зазначається в матеріалі, партія влади хоч і запевняє, що до виборів не готується, але певні намітки щодо її майбутнього парламентського списку, звісно, є.

Безумовно, все залежить від того, чи піде в підсумку на вибори сам Володимир Зеленський і якщо так, то чи зможе він здобути перемогу. Поки що в його оточенні запевняють, що "плану Б" на випадок, якщо рейтинги все ж таки показуватимуть перемогу Валерія Залужного в другому турі, у Банкової немає.

"У нас багато хто говорить, що в будь-якому разі варто було б піти на вибори, і навіть якщо їх не виграти, то хоча б дати імпульс на парламентські та в підсумку отримати хорошу фракцію. Хоча я не бачу бажання на Банковій у щось вплутуватися, крім як щоб вигравати", - говорить РБК-Україна впливовий нардеп із СН.

Список на виборах та гасло компанії

"Слуги народу", причому з різних внутрішніх угруповань, підтверджують, що список партії Зеленського на виборах буде являти собою солянку з 5-10 топ-"слуг" нинішнього скликання, людей Андрія Єрмака, волонтерів та військових, різноманітних лідерів думок і зірок з різних сфер. Один зі співрозмовників навіть порівняв цей список із "Нашою Україною" зразка 2006 року, де поряд із бізнесменами і "любими друзями" в Раді засідали співаки і письменники.

За словами видного депутата з СН, у стрибку ця партія може набрати до 30%, за найсприятливіших умов. Для формування монобільшості цього точно не вистачить, тому доведеться шукати партнерів. Поки що найвірогідніший - потенційний політичний проєкт відомого волонтера Сергія Притули, тут думки різних "слуг" теж сходяться.

Натомість більш-менш явною є головна ідея кампанії. Обіцяти повернення захоплених Росією територій - апріорі навряд чи здійсненне в короткій-середній перспективі завдання, тому партія сфокусується на більш досяжному - вступі до ЄС.

"Ми приведемо вас до Євросоюзу - це, по суті, єдина велика ідея, яка може зачепити людей. Як Порошенко у 2014 році обіцяв закінчити війну", - каже один із депутатів від СН.

Рейтинг партії влади

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у липні 2019 року партія Володимира Зеленського здобула більшість місць у парламенті та самостійно сформувала коаліцію й уряд. Монобільшість діє до сьогоднішнього дня.

За даними опитування КМІС, у травні 2024 року правлячу партію "Слуга народу" підтримували 13% українців, водночас 48% не схвалювали її діяльність.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що команда президента Володимира Зеленського точно попрощається з брендом "Слуга народу" на майбутніх виборах. Він давно себе вичерпав і став відверто токсичним.

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Володимир Зеленський