Чи готує РФ наступ на півдні: що каже Гуменюк
На півдні окупанти перенесли свою активність на схід, у район Старомайорського. При цьому бронетехніку росіяни поки що не застосовують і тому не виключено, що вона "до чогось готується".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
"Ми бачимо, що вони проводять потужні ротації, це означає, що в них не все дуже гарно та спокійно в їх війську і це ми знаємо через те, що результати нашої протидії їх штурмовим діям призводять до великих втрат. І ми зараз спостерігаємо, що активність вони акцентовно перенесли ближче до сходу. Навіть в нашій зоні відповідальності більше штурмової активності в напрямку Старомайорського, ближче все ж таки до Донецької області", - розповіла вона.
РФ активізувала штурми в районі Старомайорського Запорізької області (deepstatemap.live)
Цоьму підтвердженням є і те, за словами спікера, що минулої доби спостерігався один штурм в районі Роботиного і сім - в районі Старомайорського.
"Це велика різниця і концентрація ворога. Але характерним є те, що бронетехніку росіяни поки не застосовують. Вони намагаються діяти в пішому порядку, використовують легкомоторні транспортні засоби, БАГИ, мотоцикли. А в цьому сенсі (наступу, - ред) техніка до чогось готується", - зазначила Гуменюк.
Що стосується техніки, то вона додала, що українські сили оборони знають її сконцентровану кількість, розуміють резерви, які у ворога розподілені різними ешелонами, бо вони не всю техніку зосереджують ближче до лінії фронту.
"Розташовані вони там вже довготривалий час і мали можливість облаштувати собі місця збереження техніки. І саме тому зараз важлива наша далекобійна робота, яка знищить ворожий потенціал до того, як ворог використає його у наступі. Тому ми продовжуємо точкову роботу по глибоким тилам ворога для того, щоб йому не було що підтягувати як ресурс", - пояснила Гуменюк.
Ситуація на фронті
Ситуація на східному фронті загострилася останніми днями. Окупанти активізували штурми та використовують техніку для атак.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами за підтримки бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП. Також Сирський назвав причину, через яку РФ вдається добиватися тактичного успіху.
Зазначимо, за добу українські військові відбили 36 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по одному пункту управління противника.
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