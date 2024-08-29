Готовы ли украинцы ради мира отказаться от территорий, НАТО и ЕС, - опрос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда " Демократические инициативы " и Центра Разумкова.

На признание оккупированных территорий частью РФ ради прекращения войны готовы пойти только 9% украинцев (в августе 2023 года – менее 5%), а неприемлемым это считает 81% (в августе 2023 года – 90%).

Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили 18,5% украинцев, как и в августе 2023 года, но большинство считает это неприемлемым (67%, а в августе 2023 года - 74%).

Неприемлем для абсолютного большинства украинцев и отказ от членства в Европейском Союзе (71%), а готовых уступить его - 17%.

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.