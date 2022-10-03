Чи готові українці до опалювального сезону: дані опитування
На початку осені 2022 року більшість респондентів (70%) стверджували, що їх домогосподарство скоріше або повністю готове до можливих проблем з опаленням узимку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Водночас з них лише 24% вважають себе повністю готовими, у той час як 47% вважають себе скоріше готовими і стверджують, що "ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки".
Не вважали себе готовими до опалювального союзну 24% українців, в т.ч. 12% зовсім не готовими.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Дениса Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, однак головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.