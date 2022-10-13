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Чи готові українські війська до можливого наступу з Білорусі: відповідь Наєва

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 11:18
Чи готові українські війська до можливого наступу з Білорусі: відповідь Наєва Фото: ЗСУ готові до наступу ворожих військ з півночі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська готові до можливого наступу ворога з Білорусі. За необхідності ЗСУ можуть наростити сили на північному кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва в ефірі телемарафону.

"Ми до наступу з боку Білорусі станом на зараз готові. Ми маємо розуміти, що ті війська, які будуть накопичуватися в Білорусі, будуть підвищувати їх ступінь готовності та їх ступінь агресивності. Відповідно військове командування також буде нарощувати і наші сили та засоби", - заявив він.

Наєв зазначив, що станом на зараз ситуація поблизу північного кордону України контрольована.

"Співвідношення сил та засобів дозволяє мені сказати, що станом на зараз ми повністю готові", - сказав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше спікер Державною прикордонної служби Андрій Демченко виключив несподіваний наступ військ Росії та Білорусі з півночі.

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