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Чи готова Польща направити війська в Україну: що каже Туск

Фото: польський прем'єр Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Під час обговорення введення іноземного контингенту в Україну йдеться про вироблення стабільного механізму на період після завершення військових дій. Польська сторона не може діяти на свій розсуд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського прем'єра Дональда Туска на брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Коли мене запитують, чи готова Польща, щоб направити своїх солдатів в Україну як гарант безпеки (а ми про це багато говорили), то це не план України чи Польщі. Не йдеться про те, щоб ми вкотре показали, як близько знаходимося один з одним. Йдеться лише про реальні гарантії безпеки, яких усі дотримуватимуться, боятимуться порушити, зокрема Росія", - заявив Туск.

За його словами, для цього Польщі потрібні всі союзники.

"Наша робота полягає не в тому, що ми зараз оголосимо, вишлемо чи не вишлемо контингент. А в тому, щоб переконати всіх партнерів у НАТО, європейських і США, щоб спільно бути готовим зробити певний стабільний механізм, який гарантуватиме безпеку і (нашу, - ред.) поведінку та умови в разі завершення військових дій", - додав польський прем'єр.

Зазначимо, сьогодні президент Зеленський заявив, що ідею іноземного контингенту обговорюють із Францією, країнами Балтії, також контакти щодо цієї теми заплановано з Великою Британією.

За його словами, такий контингент може бути лише частиною гарантій безпеки для України.

На сьогодні більшість країн НАТО виступають проти цієї ідеї. А Німеччина, наприклад, допускає відправку своїх військових в Україну за умови, що на це погодиться Росія.

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