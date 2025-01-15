Чи готова Польща направити війська в Україну: що каже Туск

"Коли мене запитують, чи готова Польща, щоб направити своїх солдатів в Україну як гарант безпеки (а ми про це багато говорили), то це не план України чи Польщі. Не йдеться про те, щоб ми вкотре показали, як близько знаходимося один з одним. Йдеться лише про реальні гарантії безпеки, яких усі дотримуватимуться, боятимуться порушити, зокрема Росія", - заявив Туск.

За його словами, для цього Польщі потрібні всі союзники.

"Наша робота полягає не в тому, що ми зараз оголосимо, вишлемо чи не вишлемо контингент. А в тому, щоб переконати всіх партнерів у НАТО, європейських і США, щоб спільно бути готовим зробити певний стабільний механізм, який гарантуватиме безпеку і (нашу, - ред.) поведінку та умови в разі завершення військових дій", - додав польський прем'єр.