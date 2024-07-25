Чи є загроза оточення Часового Яру: відповідь ЗСУ

"Ні, на сьогодні загроза оточення не існує, її немає. Якщо подивитись на ситуацію, то ворогу не вдається здійснити ті наміри, які були спершу та які продовжує втілювати в життя", - сказав офіцер.

За його словами, російські окупанти намагаються просунутися на флангах у напрямку міста. Загарбники уникають прямого штурму міста, оскільки це може призвести до великих втрат.

Військові фіксують, що окупанти проводять атаки невеликими групами до восьми осіб після інтенсивної артилерійської підготовки. Також армія РФ використовує дрони зі скидами. При цьому ворог не застосовує броньовану техніку.

"Ситуація контрольована Силами оборони України, тому що штурми нам вдається відбивати", - додав він.

скриншот deepstatemap.live