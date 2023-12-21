Чи є загроза наступу росіян на Часів Яр: що кажуть експерти
Російські окупанти продовжують зосереджувати свої сили в районі Бахмута та Кліщіївки. Їхня мета очевидна - наступ на Часів Яр, потім на Костянтинівку, і далі вийти на кордони Донецької області.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ".
Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що поки ворог наступає, не можна нехтувати загрозами. Хоча наголошує, що російські пабліки вже заявляли, наприклад, про захоплення Хромового у Донецькій області.
"Це не зовсім так, Хромове ще в сірій зоні. Селище лише за сотні метрів від західних околиць Бахмута, а до Часового Яру кілька кілометрів. Звичайно, вони прагнуть вийти на Часів Яр. Чи зможуть? Будемо сподіватися, що ні", - сказав він.
Водночас військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що росіяни навряд чи здатні на стрімкий кидок. Десь може долати по 50-100 метрів на день, але навіть із таким просуванням відбуваються "гойдалки".
"Сьогодні вони просунулися, а завтра їх вибили з позицій. Загалом просування від Бахмута для них дуже небезпечне через наші лінії оборони. Чи можна казати про те, що вони швидко досягнуть мети з виходу на Часів Яр і нав'яжуть бої в самому місті? Ні. Це складне завдання, виконання може зайняти кілька місяців", - зазначив експерт.
Ситуація на Бахмутському напрямку
Як повідомляв раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників.
На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V".
За словами Сирського, мета ворога на цьому напрямку - наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Славянськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області
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