Чи є загроза наступу росіян на Часів Яр: що кажуть експерти

Російські окупанти продовжують зосереджувати свої сили в районі Бахмута та Кліщіївки. Їхня мета очевидна - наступ на Часів Яр, потім на Костянтинівку, і далі вийти на кордони Донецької області.

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що поки ворог наступає, не можна нехтувати загрозами. Хоча наголошує, що російські пабліки вже заявляли, наприклад, про захоплення Хромового у Донецькій області.

"Це не зовсім так, Хромове ще в сірій зоні. Селище лише за сотні метрів від західних околиць Бахмута, а до Часового Яру кілька кілометрів. Звичайно, вони прагнуть вийти на Часів Яр. Чи зможуть? Будемо сподіватися, що ні", - сказав він.

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що росіяни навряд чи здатні на стрімкий кидок. Десь може долати по 50-100 метрів на день, але навіть із таким просуванням відбуваються "гойдалки".

"Сьогодні вони просунулися, а завтра їх вибили з позицій. Загалом просування від Бахмута для них дуже небезпечне через наші лінії оборони. Чи можна казати про те, що вони швидко досягнуть мети з виходу на Часів Яр і нав'яжуть бої в самому місті? Ні. Це складне завдання, виконання може зайняти кілька місяців", - зазначив експерт.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як повідомляв раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників.

На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V".

За словами Сирського, мета ворога на цьому напрямку - наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Славянськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області